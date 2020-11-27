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"Не нужно быть провидцем": Санду может припомнить Додону "дело кулька"

27 ноября 2020, 07:45  •  39 • Политика
Избранный президент Молдавии Майя Санду может припомнить своему политическому оппоненту Игорю Додону так называемое "дело кулька", которое в своё время было закрыто за отсутствием доказательств. Эксперт уверен, что новый лидер Молдавии попытается засадить своего предшественника за решётку: "Не нужно быть провидцем".
Такое мнение высказал политический аналитик Виктор Жосу. По его словам, Санду, оказавшись у руля государства, сразу же начнёт "топить" "Партию социалистов" и проигравшего на президентских выборах Игоря Додона. Это произойдёт, как только Додон потеряет иммунитет после присяги Санду.
Жосу не исключает, что новый президент попробует актуализировать "дело кулька". Речь идёт о видеозаписи, на которой неизвестный человек передавал что-то Додону в чёрном пакете. Обвинение утверждало, что там находились деньги, однако привлечь политика к ответственности так и не удалось. Следователи были вынуждены закрыть дело в связи с отсутствием доказательств. Они так и не смогли выяснить, что же именно было в "кульке", пишет EurAsia Daily.
Главная интрига, как утверждает политический аналитик, состоит в том, согласится ли генпрокурор Александр Стояногло вновь возбудить уголовное дело. Если нет, тогда на него обрушится вся мощь коллективного Запада, который поддерживает Санду.
Напомним, что победившая на выборах Майя Санду уже успела оказаться в центре скандала. Она отказалась оплачивать "Газпрому" долг Приднестровья за газ и потребовала полного вывода российских миротворцев из региона.

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