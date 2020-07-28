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"Не нужна никому эта "Восьмёрка": Медведев жёстко ответил Маасу, припомнившему Крым

28 июля 2020, 00:05  •  48 • Политика
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев жёстко ответил главе МИД Германии Хайко Маасу, который заявил, что восстановление "Большой восьмёрки" будет невозможно, пока продолжается война на Украине, а Крым остаётся российским. Бывший премьер России заявил: "Сегодня "Восьмёрка" никому не нужна".
Медведев отметил, что эффективность "Группы восьми" и раньше вызывала вопросы, а теперь этот "элитный клуб" и вовсе выглядит чем-то архаичным. Он обратил внимание, что мир с 2014 года сильно изменился. И сегодня не учитывать мнение Китая, Индии и ряда других стран невозможно.
Уж сколько раз было сказано, что не нужна никому эта "Восьмёрка" в прежнем виде. Нет, продолжают талдычить про Крым и Украину как условие возрождения "Восьмёрки", - отметил заместитель председателя Совбеза РФ.
Медведев подчеркнул, что на Западе прекрасно понимают политическую ситуацию. Что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе в первую очередь зависит от политической воли Украины, а Крым навсегда останется в составе России. И, несмотря на это, Маас продолжает ставить условия восстановления "Большой восьмёрки".
Отметим, что аналогичную точку зрения ранее высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия не видит смысла восстанавливать "Восьмёрку", поскольку формат G20 лучше отвечает современным экономическим реалиям.
"Большая восьмёрка" существовала с 1997 по 2014 год. Членство России было приостановлено в связи с украинским кризисом и проведением крымского референдума.

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