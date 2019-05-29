Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вместо итогов: Спецпрокурор США Мюллер ушёл в отставку после окончания расследов...
Дефицитный ресурс минует США: Китай нашёл чем ответить на торговую войну Вашингт...
Меркель хотела бы запретить это видео: Её и её партию просто уничтожают (Голос Г...
Украинская армия стала бомбить Донбасс с беспилотников
Главная / Политика

"Не нуждаемся": В Госдуме "разнесли" американские обвинения в тайных ядерных испытаниях

29 мая 2019, 22:24  •  65 • Политика
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. В Госдуме назвали три причины, почему эти обвинения не имеют смысла.
Генерал-полковник разведки США Роберт Эшли-младший обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания. Он заявил, что Москва якобы тайно проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Обвинения прозвучали во время выступления Эшли-младшего в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
"Соединённые Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности", - сказал генерал-полковник разведки Пентагона.
По его словам, Москва испытывает ядерные боезаряды малой мощности для совершенствования своего ядерного потенциала. При этом никаких доказательств Эшли-младший не привёл. Единственным основанием для столь серьёзных обвинений послужило то, что российские власти "не подтвердили приверженность тексту нулевой мощности". Также обвинения в тайных ядерных испытаниях были брошены в адрес Китая.
По словам депутата Госдумы Александра Шерина, данные обвинения не имеют смысла по трём причинам. Незаметно взрывать ядерные заряды невозможно. В России негде проводить такие взрывы. Да и нет в этом никакой нужды, так как все существующие виды ядерного вооружения не требуют усовершенствования, сказал парламентарий в интервью RT.
Напомним, что под стандартом "нулевой мощности" подразумеваются ядерные испытания без подрыва боезаряда. В основном это испытания посредством компьютерного моделирования.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
29 мая 2019, 22:24
Дефицитный ресурс минует США: Китай нашёл чем ответить на торговую войну Вашингтона
29 мая 2019, 19:09
"Транснефть" ответила на критику Силуанова: Не собираемся просить о снижении размера дивидендов
29 мая 2019, 02:54
"Вучич хочет усидеть на двух стульях": Политолог объяснил, почему глава Сербии ведет игру между Западом и Востоком
29 мая 2019, 22:24
"Когда он уже нажрется?": Очередная шаурма-шутка от Зеленского взбесила украинцев
29 мая 2019, 22:24
Вместо итогов: Спецпрокурор США Мюллер ушёл в отставку после окончания расследования о "русском вмешательстве"
29 мая 2019, 22:24
"Не нуждаемся": В Госдуме "разнесли" американские обвинения в тайных ядерных испытаниях
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2019, 00:54
Киев готовит провокацию: в ФСБ рассказали о Керченском проливе
25 мая 2019, 04:39
"Может, поинтересоваться у судей, а не политиков?": В Голландии остудили пыл обвиняющих Россию в трагедии с MH17
23 мая 2019, 03:54
"Служанка при королевской семье": Раскрыта неизвестная сторона "счастливой жизни" Кейт Миддлтон и принца Уильяма
26 мая 2019, 00:09
Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал
24 мая 2019, 02:39
Империя Порошенко наносит ответный удар: Михеев объяснил смысл метаний экс-президента Украины по Европе
25 мая 2019, 20:54
"На кацапском не пристало говорить… мозгов больше, чем у вас": Украинский министр нахамил президенту Зеленскому
25 мая 2019, 23:54
«Неимоверно опасный прецедент»: администрация Трампа намерена продать вооружения арабским странам в обход конгресса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.