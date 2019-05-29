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"Не нуждаемся": В Госдуме "разнесли" американские обвинения в тайных ядерных испытаниях
29 мая 2019, 22:24 • 65 • Политика
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. В Госдуме назвали три причины, почему эти обвинения не имеют смысла.
Генерал-полковник разведки США Роберт Эшли-младший обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания. Он заявил, что Москва якобы тайно проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Обвинения прозвучали во время выступления Эшли-младшего в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
По его словам, Москва испытывает ядерные боезаряды малой мощности для совершенствования своего ядерного потенциала. При этом никаких доказательств Эшли-младший не привёл. Единственным основанием для столь серьёзных обвинений послужило то, что российские власти "не подтвердили приверженность тексту нулевой мощности". Также обвинения в тайных ядерных испытаниях были брошены в адрес Китая.
По словам депутата Госдумы Александра Шерина, данные обвинения не имеют смысла по трём причинам. Незаметно взрывать ядерные заряды невозможно. В России негде проводить такие взрывы. Да и нет в этом никакой нужды, так как все существующие виды ядерного вооружения не требуют усовершенствования, сказал парламентарий в интервью RT.
Напомним, что под стандартом "нулевой мощности" подразумеваются ядерные испытания без подрыва боезаряда. В основном это испытания посредством компьютерного моделирования.
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