"Не нуждаемся": В Госдуме "разнесли" американские обвинения в тайных ядерных испытаниях

Генерал-полковник разведки США Роберт Эшли-младший обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания. Он заявил, что Москва якобы тайно проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Обвинения прозвучали во время выступления Эшли-младшего в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Соединённые Штаты считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности", - сказал генерал-полковник разведки Пентагона.

По его словам, Москва испытывает ядерные боезаряды малой мощности для совершенствования своего ядерного потенциала. При этом никаких доказательств Эшли-младший не привёл. Единственным основанием для столь серьёзных обвинений послужило то, что российские власти "не подтвердили приверженность тексту нулевой мощности". Также обвинения в тайных ядерных испытаниях были брошены в адрес Китая.

По словам депутата Госдумы Александра Шерина, данные обвинения не имеют смысла по трём причинам. Незаметно взрывать ядерные заряды невозможно. В России негде проводить такие взрывы. Да и нет в этом никакой нужды, так как все существующие виды ядерного вооружения не требуют усовершенствования, сказал парламентарий в интервью RT.

Напомним, что под стандартом "нулевой мощности" подразумеваются ядерные испытания без подрыва боезаряда. В основном это испытания посредством компьютерного моделирования.