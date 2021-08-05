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"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад ОБСЕ
05 августа 2021, 00:00 • 141 • Политика
Депутат Госдумы Пётр Толстой выдал русский расклад Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая отказалась присылать своих наблюдателей на выборы. "Мы не нуждаемся в одобрительных кивках Запада", - отметил он.
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявило, что не станет направлять в сентябре своих наблюдателей для контроля за проведением выборов в России. Организацию не устроили сроки и количество приглашённых наблюдателей. Об этом в среду заявил депутат Госдумы, глава русской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой.
По его словам, руководство БДИПЧ собиралось направить в страну 500 наблюдателей, что не устроило принимающую сторону. Толстой подчеркнул, что на выборы, которые проходили в США и Казахстане, бюро направило по 20 наблюдателей, а на выборы в Нидерландах - 5 человек. Депутат считает, что столь большая разница между числом наблюдателей в России и в других странах говорит о предвзятости иностранных экспертов.
Он также напомнил, что в 2007 году чиновники ОБСЕ тоже отказались направлять своих сотрудников на выборы в России из-за несогласия с численностью делегации. Оба раза организация сослалась на некие бюрократические установки, к которым Москва не имеет отношения.
- пишет Толстой в Telegram.
Он призвал Запад уважать законы России, а не пытаться навязывать карго-культ своих ценностей.
Скриншот: Telegram/Пётр Толстой
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