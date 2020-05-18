"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях

Публичную дискуссию с доктором Александром Мясниковым открыл Алексей Навальный. После, как водится, присоединились и поклонники блогера. Сам Мясников уже ответил на выпады. В личном телеграм-канале он написал:

"Злобу "Навального и Ко" вызвали мои высказывания, что День Победы, государственный флаг, госсимволы и президент нашей страны должны быть ограждены от оскорблений. Прямых оскорблений, какую мерзость только ни читаешь!" - подчеркнул Мясников.

Журналист Максим Шевченко записал своё видео и подключился к обсуждению проблемы. Он озаглавил ролик "Критикуете власть? Не нравится Путин? Удавитесь! Советы от доктора Мясникова". Получилось ярко, однако собственная риторика Шевченко оказалась не такой резкой. Он скорее делал свои выводы из сказанного и обращался к Мясникову.

"Я недавно услышал советы врача, которые касались такого распространённого явления как критика власти, критика президента, высказывания нелюбви к президенту. Этот врач посоветовал, если у вас есть такие симптомы - вы не любите власть... то лучше вам удавиться, засунуть свой язык в задницу. Вы думаете, я шучу?" - задал вопрос Шевченко.

Цитата Мясникова была доведена до яркого вида именно в высказывании Шевченко. Врач высказался мягче - "есть вещи святые для каждого государства - это флаг, это статус его президента... неважно, как вы можете к нему относиться, он глава страны, паспорт которой вы носите, так что извольте его уважать, и на словах в том числе... не нравится? Засуньте язык в то, на чём сидите или делайте что хотите..."

Доктор Мясников уже написал, что, вероятно, был резок:

"Да, я был резок в высказываниях, но на самом деле я был очень сдержан по сравнению с тем, какие слова у меня действительно в душе!" - написал врач.

Шевченко, продолжая свою оценку, сказал, что Мясников оскорбил людей и даже высказывался позитивно о нарушении прав человека... А после журналист и вовсе интерпретировал заявление доктора и сам же признался в таком шаге, добавив нужных смыслов.

"Косвенно мы можем это так интерпретировать. Врач оправдывает репрессии, поскольку те, кто настолько низок, что критикует президента, может засунуть свой язык в задницу и подавиться, то по отношению к ним и право можно не соблюдать", - сказал журналист, спросив: зачем вы, Александр Леонидович, это делаете?

Журналист не указал на контекст, о котором говорил доктор Мясников, - это осуждение победобесия, из которого и выросла реплика о неуважении к власти, символам страны и так далее. Намеренно не был указан контекст или по незнанию, вопрос открытый. Целиком реплика Шевченко доступна в его канале на YouTube.