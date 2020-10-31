"Не нравится? Смотрите в пол": Учитель в Бельгии показал 11-леткам религиозные карикатуры

Темой урока гражданственности в шестом классе в тот день была свобода слова. Педагог включил свой планшет и передал его детям. В нём они должны были рассмотреть карикатуры на пророка Мухаммеда.

"Не нравится? Смотрите в пол или в сторону!" - говорил он 11-летним ученикам.

В классе находился сын одного из членов местного муниципального совета Хишама Шакира. Мальчик рассказал отцу о случившемся, а тот уведомил администрацию школы. Учителя тут же отстранили от работы.

"Я считаю, что это не даёт ничего, а только учит детей ненависти. Мы не хотим обидеть учителя или кого-то ещё, а лишь выступаем за уважение к нашей религии", - прокомментировал инцидент Шакир.

В коммуне, к которой относится образовательное учреждение, посчитали, что педагог, действительно, вышел за рамки школьной программы. Если он принял решение показывать такие карикатуры, то должен был подготовить к этому детей. И уж тем более не демонстрировать на планшете изображения обнажённых людей.

Издание La Libre сообщает, что этот урок учитель провёл всего через несколько дней после того, как за аналогичный поступок возле школы под Парижем был убит другой педагог. 16 октября Самюэля Пати лишили жизни после урока о свободе слова, где он тоже показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

Тогда президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в его стране будут отстаивать свободу слова и от карикатур не откажутся. Некоторые мусульманские страны раскритиковали французского лидера за это заявление. В Турции, например, призвали устроить бойкот французским товарам.