"Не нравится с Путиным разговаривать? Не вопрос": В России назвали альтернативу для ЕС

Политолог Евгений Сатановский назвал альтернативу для Евросоюза, отказавшегося от диалога с Россией. "Не нравится с Путиным разговаривать? Не вопрос", - написал он в своём Telegram-канале, предложив вариант для ЕС.

В частности, Сатановский прокомментировал провал инициативы канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о встрече лидеров Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным.

"10 стран высказались против, некоторые из "младоевропейцев" обещали это дело заветировать, да и на общеевропейском уровне бюрократы восприняли идею в штыки и резко раскритиковали", - написал он.

При этом он отметил, что лидерами ЕС не был поддержан и другой вариант - встреча ЕС - Россия БЕЗ Путина, "на каком-то более низком уровне".

"Хотя, в принципе, мы им могли бы такой состав участников выкатить... Как минимум, включив туда Жириновского, Кадырова и Мутко. Не нравится с Путиным разговаривать? Не вопрос. Причём в качестве переводчика вышеперечисленной тройки назначить именно Мутко. Пускай бы мучались. Но и это не срослось, так что не будет никакой встречи с Евросоюзом ни на каком уровне", - подчеркнул он.