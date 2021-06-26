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"Не нравится с Путиным разговаривать? Не вопрос": В России назвали альтернативу для ЕС

26 июня 2021, 13:55  •  211 • Политика
Политолог Евгений Сатановский назвал альтернативу для Евросоюза, отказавшегося от диалога с Россией. "Не нравится с Путиным разговаривать? Не вопрос", - написал он в своём Telegram-канале, предложив вариант для ЕС.
В частности, Сатановский прокомментировал провал инициативы канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о встрече лидеров Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным.
"10 стран высказались против, некоторые из "младоевропейцев" обещали это дело заветировать, да и на общеевропейском уровне бюрократы восприняли идею в штыки и резко раскритиковали", - написал он.
При этом он отметил, что лидерами ЕС не был поддержан и другой вариант - встреча ЕС - Россия БЕЗ Путина, "на каком-то более низком уровне".
"Хотя, в принципе, мы им могли бы такой состав участников выкатить... Как минимум, включив туда Жириновского, Кадырова и Мутко. Не нравится с Путиным разговаривать? Не вопрос. Причём в качестве переводчика вышеперечисленной тройки назначить именно Мутко. Пускай бы мучались. Но и это не срослось, так что не будет никакой встречи с Евросоюзом ни на каком уровне", - подчеркнул он.

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