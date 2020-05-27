|
"Не называй себя журналистом": Соловьёв криком осадил украинца, спросившего про "Зеленского-нациста"
27 мая 2020, 15:55 • 86 • Политика
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв криком осадил украинского журналиста из агентства УНИАН, который спросил, является ли утверждение, что президент Украины Владимир Зеленский - "нацист", официальной позицией России.
Соловьёв подчеркнул, что причисление украинской власти к нацистам является его личной позицией, а не позицией российского руководства. Он также обратил внимание на то, что журналистов УНИАН, работающих в России, никто не трогает, в то время как их российские коллеги постоянно подвергаются преследованиям и гонениям на Украине.
Напомним, что ранее журналист УНИАН спросил у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является ли утверждение о "Зеленском-нацисте" официальной позицией Кремля. Песков в ответ заявил, что никогда не слышал таких высказываний. Он подчеркнул, что на российском телевидении много горячих голов, которые транслируют не только официальную, но и свою личную позицию.
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 мая 2020, 19:55
|
23 мая 2020, 14:55
|
26 мая 2020, 16:55
|
23 мая 2020, 08:55
|
21 мая 2020, 09:55
|
22 мая 2020, 13:55
|
24 мая 2020, 00:55