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"Не называй себя журналистом": Соловьёв криком осадил украинца, спросившего про "Зеленского-нациста"

27 мая 2020, 15:55  •  86 • Политика
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв криком осадил украинского журналиста из агентства УНИАН, который спросил, является ли утверждение, что президент Украины Владимир Зеленский - "нацист", официальной позицией России.
Соловьёв подчеркнул, что причисление украинской власти к нацистам является его личной позицией, а не позицией российского руководства. Он также обратил внимание на то, что журналистов УНИАН, работающих в России, никто не трогает, в то время как их российские коллеги постоянно подвергаются преследованиям и гонениям на Украине.
Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. Тех нацистов, которые не начали преследование подонков, превративших Майдан в кровавую бойню, принёсших смерть в Донбасс. И не называй себя журналистом. Ты пропагандист нацистской машины! - подчеркнул телеведущий, выступая в своей авторской программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Напомним, что ранее журналист УНИАН спросил у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является ли утверждение о "Зеленском-нацисте" официальной позицией Кремля. Песков в ответ заявил, что никогда не слышал таких высказываний. Он подчеркнул, что на российском телевидении много горячих голов, которые транслируют не только официальную, но и свою личную позицию.

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