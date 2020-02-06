"Не нашлось денег": На Украине закрывают все психбольницы и тубдиспансеры - экс-премьер Азаров

На Украине с 1 апреля закроются все психиатрические больницы и тубдиспансеры, так как власть не предусмотрела в государственном бюджете финансирование этих учреждений. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политик напомнил, что количество людей с расстройствами психики только растёт. В 2017 году Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, согласно украинскому же Министерству социальной политики. По данным ведомства, в 2017 году 1,2 миллиона жителей страны страдало от различных расстройств психики. И этот показатель с каждым годом только растёт, добавили в Минсоцполитики.

"С 1 апреля в Украине закрывают все психбольницы и тубдиспансеры... Власть не предусмотрела в госбюджете финансирование этих учреждений ", - пишет в соцсети Николай Азаров. "А какой смысл тратиться и содержать психбольницы в регионах, если главные психи уже компактно собраны в Верховной раде?" - шутит в комментариях @M_Strannik. "Украинских экспертов всех областей и наук в Твиттере станет в разы больше", - предрекает @alis4_1.

Напомним, что Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины при президенте Викторе Януковиче. После госпереворота 2014 политик был вынужден бежать от преследования в Россию.

Фото: скриншот Twitter/@AzarovNikolay_