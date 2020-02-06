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"Не нашлось денег": На Украине закрывают все психбольницы и тубдиспансеры - экс-премьер Азаров

06 февраля 2020, 11:24  •  89 • Политика
С 1 апреля в Украине закрывают все психбольницы и тубдиспансеры, так как власть не предусмотрела в госбюджете финансирование этих учреждений, сообщает украинский экс-премьер Николай Азаров.
На Украине с 1 апреля закроются все психиатрические больницы и тубдиспансеры, так как власть не предусмотрела в государственном бюджете финансирование этих учреждений. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Политик напомнил, что количество людей с расстройствами психики только растёт. В 2017 году Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, согласно украинскому же Министерству социальной политики. По данным ведомства, в 2017 году 1,2 миллиона жителей страны страдало от различных расстройств психики. И этот показатель с каждым годом только растёт, добавили в Минсоцполитики.
"С 1 апреля в Украине закрывают все психбольницы и тубдиспансеры... Власть не предусмотрела в госбюджете финансирование этих учреждений ", - пишет в соцсети Николай Азаров.
"А какой смысл тратиться и содержать психбольницы в регионах, если главные психи уже компактно собраны в Верховной раде?" - шутит в комментариях @M_Strannik.
"Украинских экспертов всех областей и наук в Твиттере станет в разы больше", - предрекает @alis4_1.
Напомним, что Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины при президенте Викторе Януковиче. После госпереворота 2014 политик был вынужден бежать от преследования в Россию.
Фото: скриншот Twitter/@AzarovNikolay_

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