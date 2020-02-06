|
"Не нашлось денег": На Украине закрывают все психбольницы и тубдиспансеры - экс-премьер Азаров
06 февраля 2020, 11:24 • 89 • Политика
С 1 апреля в Украине закрывают все психбольницы и тубдиспансеры, так как власть не предусмотрела в госбюджете финансирование этих учреждений, сообщает украинский экс-премьер Николай Азаров.
На Украине с 1 апреля закроются все психиатрические больницы и тубдиспансеры, так как власть не предусмотрела в государственном бюджете финансирование этих учреждений. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Политик напомнил, что количество людей с расстройствами психики только растёт. В 2017 году Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств, согласно украинскому же Министерству социальной политики. По данным ведомства, в 2017 году 1,2 миллиона жителей страны страдало от различных расстройств психики. И этот показатель с каждым годом только растёт, добавили в Минсоцполитики.
Напомним, что Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины при президенте Викторе Януковиче. После госпереворота 2014 политик был вынужден бежать от преследования в Россию.
Фото: скриншот Twitter/@AzarovNikolay_
Подпишитесь на нас
Загрузка...
89
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 февраля 2020, 15:09
|
05 февраля 2020, 02:39
|
05 февраля 2020, 18:54
|
05 февраля 2020, 06:09
|
02 февраля 2020, 18:12
|
03 февраля 2020, 11:54
|
02 февраля 2020, 21:28