|
"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля
14 марта 2018, 15:09 • 252 • Политика
Тереза Мэй более чем на полчаса перенесла свое заявление о мерах против России в связи с отравлением Сергея Скрипаля.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 15:30 по московскому времени выступит с заявлением о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери. Выступление было перенесено на 45 минут. Ранее сообщалось, что Мэй выступит в 14:55.
О переносе высутпления сообщили только что в пресс-службе парламента.
Не нашли, что сказать, шутят тем временем в социальных сетях.
Подпишитесь на нас
252
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
10 марта 2018, 16:54
|
11 марта 2018, 05:54
|
10 марта 2018, 10:24
|
11 марта 2018, 09:09
|
13 марта 2018, 15:39
|
11 марта 2018, 09:09
|
08 марта 2018, 22:39