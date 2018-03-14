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"Не нашли, что сказать": Мэй перенесла заявление по мерам против России в связи с отравлением Скрипаля

14 марта 2018, 15:09  •  252 • Политика
Тереза Мэй более чем на полчаса перенесла свое заявление о мерах против России в связи с отравлением Сергея Скрипаля.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 15:30 по московскому времени выступит с заявлением о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери. Выступление было перенесено на 45 минут. Ранее сообщалось, что Мэй выступит в 14:55.
О переносе высутпления сообщили только что в пресс-службе парламента.
"Премьер-министр должна выступить с заявлением после сессии вопросов и ответов [главы правительства в Палате общин, традиционно проходящей по средам], около 12:30 (15:30 мск)", - сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в пресс-службе.
Не нашли, что сказать, шутят тем временем в социальных сетях.

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