"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, критикующего Россию

Разговор состоялся в эфире Iton.tv, видеозапись беседы доступна на YouTube. Вальдман сообщил, что в США и России созданы вакцины от COVID-19, но ни одна из этих стран не собирается ими делиться. Кедми резко оборвал израильского ведущего.

"Не надо возводить напраслину там, где её нет!" - воскликнул он.

Да, США действительно заявили, что не готовы делиться вакциной, но у России позиция совершенно противоположная.

"Есть те, кто кричат "Мы, мы, мы!", а есть те, кто не кричат, но делают", - произнёс Яков Кедми.

Он напомнил, как США перекупали оборудование прямо на взлётно-посадочной полосе, платя чемоданами денег, чтобы оно не досталось тем, кому действительно нужно. При этом в России испытываются почти два десятка препаратов для разных нужд, которые появились из-за выявления коронавируса, и Москва не скрывает, что готова делиться своими наработками.