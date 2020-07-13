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"Не надо возводить напраслину": Кедми резко оборвал израильского ведущего, критикующего Россию
13 июля 2020, 09:00 • 51 • Политика
Военно-политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми резко оборвал израильского ведущего Александра Вальдмана, критикующего Россию. Разговор шёл о вакцине от COVID-19. "Не надо возводить напраслину", - произнёс Кедми.
Разговор состоялся в эфире Iton.tv, видеозапись беседы доступна на YouTube. Вальдман сообщил, что в США и России созданы вакцины от COVID-19, но ни одна из этих стран не собирается ими делиться. Кедми резко оборвал израильского ведущего.
"Не надо возводить напраслину там, где её нет!" - воскликнул он.
Да, США действительно заявили, что не готовы делиться вакциной, но у России позиция совершенно противоположная.
"Есть те, кто кричат "Мы, мы, мы!", а есть те, кто не кричат, но делают", - произнёс Яков Кедми.
Он напомнил, как США перекупали оборудование прямо на взлётно-посадочной полосе, платя чемоданами денег, чтобы оно не досталось тем, кому действительно нужно. При этом в России испытываются почти два десятка препаратов для разных нужд, которые появились из-за выявления коронавируса, и Москва не скрывает, что готова делиться своими наработками.
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