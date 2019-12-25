"Не надо рожать рабов этому государству": Водонаева призвала женщин жить ради себя

Актриса и телеведущая Алёна Водонаева призвала российских женщин делать аборты и жить только ради себя, а о материнстве думать когда-нибудь потом. Соответствующее сообщение появилось на её странице в социальной сети Instagram.

Водонаева пишет, что аборт - это личное дело женщины и касается только её. По мнению актрисы и телеведущей, на первом месте должны стоять карьера, деньги и путешествия, а дом и семья - уже как получится.

"Постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству", - гласит сообщение Водонаевой в соцсети.

Одна часть подписчиков телеведущей и актрисы согласилась с её мнением, другая часть пришла в ужас от слов "звезды".

"Это кошмар - то, о чём Вы пишете и как Вы это пишете", - отмечает в комментариях iraida_0908. "Жудкая ценичная барщина", - добавляет ruslan8997vary. "Как же морально прогнило общество, что аборт, т. е. убийство человека, приравнивается к мудрому отношению", - соглашается alena_prudkoglyad.

Фото: скриншот Instagram/alenavodonaeva

Напомним, что, по мнению протоиерея Андрея Ткачёва, аборт недалеко ушёл от сатанинской практики детских жертвоприношений. С абортами нужно бороться - это настолько очевидно, что трудно даже доказывать эту точку зрения, подбирать аргументацию. Это аксиоматично. Другое дело, что необходимо подходить к этому комплексно, как и говорят все эксперты и люди, растревоженные совестью, отмечает он. Нужно повысить ответственность мужчины. Потому что получается, что женщина одна разбирается со своей проблемой. Ведь когда была любовь, от которой бывают дети, их было двое, считает протоиерей Андрей Ткачёв.