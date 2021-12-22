"Не надо расшатывать": Русские предложили сценарий восстановления разорённой Сирии

Делегация парламентариев Госдумы побывала с визитом в Сирии.

Россия как единственный стратегический партнёр Сирии заинтересована не в расшатывании ситуации на Ближнем Востоке, а в установлении мира в регионе. Однако для возвращения САР к мирной жизни следует решить целый список трудностей и проблем. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Делегаты из Госдумы побывали с рабочим визитом в Сирии и провели переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и спикером местного парламента.

Первым делом, отметил Гаврилов, с Сирии следует снять санкции. Кроме того, важно оказать содействие в восстановлении экономики региона в кратчайшие сроки, стимулировать экономическое развитие региона.

В том числе русские готовы оказать поддержку сирийцам в борьбе с коронавирусом, наладив в САР местное производство вакцины "Спутник V".

Важно понимать, пояснил Гаврилов, что для Сирии террористическая угроза по-прежнему остаётся на повестке дня.

"Мы надеемся, что Турция займёт более конструктивную роль, связанную с выводом боевиков из Идлиба и возвращением территорий под контроль Сирии", - добавил политик.