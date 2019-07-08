"Не надо плевать нам в хачапури": Более 80% российских туристов поддержали решение Путина отменой броней

Российские туристы отменили до 80% броней на грузинских морских курортах, отдых в Грузии по-прежнему планируют только самые богатые путешественники, рассказал глава Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

По его словам, в целом по стране количество отменённых броней достигло 60%, самая серьёзная ситуация складывается в Аджарии. "От отдыха в Грузии не отказались в основном российские туристы так называемого премиум-класса", - цитирует Алавердашвили ТАСС.

Национальная администрация туризма Грузии подсчитала, что опасения русских по поводу оплёванных хачапури стоили стране около 710 млн долларов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин после первых же антироссийских выступлений в Грузии распорядился прекратить авиасообщение со страной. Указ вступает в силу в понедельник, 8 июля. Российские авиационные власти уточнили, что запрет на полёты грузинских авиакомпаний в воздушном пространстве России будет продолжаться до тех пор, пока Тбилиси не выплатит все накопившиеся долги за аэронавигационное обслуживание.