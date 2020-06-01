"Не надо орать...": Поклонская осадила крикуна, пожелавшего смерти жителям Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что у украинского телеведущего, пожелавшего смерти жителям Крыма и Донбасса, есть душевные проблемы.

Ранее журналист из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса за то, что они выбрали Россию. Дроздов подчеркнул, что является сторонником тотальной блокады и Крыма, и Донбасса.

По мнению Поклонской, высказывания "неизвестного фантазёра" свидетельствуют о том, что его преждевременно освободили из психиатрической клиники, поскольку болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией ещё очень чувствительны.

"Надеюсь, его состояние когда-нибудь улучшится, и юноша освободится от непростой психической хвори", - сказала Поклонская РИА "Новости", посоветовав всем желающим подобного Крыму остудить пыл.

"То, что вы, господа крикуны, пропагандируете, называется международным преступлением. И не надо сейчас с пеной у рта орать, чей Крым. Вопрос так не стоит", - подчеркнула Поклонская.