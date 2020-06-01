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"Не надо орать...": Поклонская осадила крикуна, пожелавшего смерти жителям Крыма
01 июня 2020, 11:55 • 22 • Политика
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская осадила крикуна - телеведущего и писателя из Львова Остапа Дроздова, пожелавшего смерти крымчанам. Политик предположила, что, судя по высказываниям "неизвестного фантазёра", его преждевременно освободили из психиатрической клиники.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что у украинского телеведущего, пожелавшего смерти жителям Крыма и Донбасса, есть душевные проблемы.
Ранее журналист из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса за то, что они выбрали Россию. Дроздов подчеркнул, что является сторонником тотальной блокады и Крыма, и Донбасса.
По мнению Поклонской, высказывания "неизвестного фантазёра" свидетельствуют о том, что его преждевременно освободили из психиатрической клиники, поскольку болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией ещё очень чувствительны.
"Надеюсь, его состояние когда-нибудь улучшится, и юноша освободится от непростой психической хвори", - сказала Поклонская РИА "Новости", посоветовав всем желающим подобного Крыму остудить пыл.
"То, что вы, господа крикуны, пропагандируете, называется международным преступлением. И не надо сейчас с пеной у рта орать, чей Крым. Вопрос так не стоит", - подчеркнула Поклонская.
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