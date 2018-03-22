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"Не надо нам здесь указывать": Китай пригрозил США ответом на непомерное давление
22 марта 2018, 14:54 • 98 • В мире
Китай пригрозил США ответом в случае введения защитных пошлин в торговле.
Стало известно о том, что власти Поднебесной готовы на серьезные ответные меры в том случае, если США продолжат ущемлять Китай в торговой сфере. Такое заявление выпустило сегодня министерство коммерции КНР.
"Китайская сторона многократно излагала свою позицию, - говорится в тексте официального сообщения. - Мы выступаем решительно против односторонних протекционистских мер США. Китайская сторона не будет безучастно наблюдать за тем, как нарушаются ее законные права и интересы".
Китай подчеркивает, что для защиты своих законных интересов пойдет на любые, даже самые радикальные меры.
Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом заявил о мерах в торговой области в отношении Китая. В частности, американский лидер Дональд Трамп заявил о подписании меморандума "о борьбе с экономической агрессией Китая".
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