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"Не надо лицемерить": Захарова дала советы "обеспокоенному" Twitter

11 марта 2021, 04:00  •  85 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала несколько советов "обеспокоенному" Twitter по поводу ограничений в работе на территории России. Она напомнила компании о её деятельности в области блокировки некоторых "неугодных мнений". "Не надо лицемерить", - заявила представитель российского МИДа.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была возмущена заявлением американской компании Twitter, которая рассказала об ограничениях в работе на территории России. При этом компания, напомним, отметила, что обеспокоена этим обстоятельством.
На своей странице в сети Facebook Захарова написала, что компания частенько удаляет неугодные высказывания, припомнив при этом историю с блокировкой экс-президента США Дональда Трампа.
"Не надо лицемерить", - заявила представитель российского МИДа. Она посоветовала компании завести отдельный блокнот, в котором будет фиксировать "все свои подобные подвиги".
Напомним, ранее Роскомнадзор часто объявлял о том, что скорость работы Twitter замедлена из-за публикаций в нём запрещённого в России контента. Закон о блокировке нежелательного контента в соцсетях вступил в силу в РФ 1 февраля.
Фото: скриншот Facebook/Мария Захарова

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