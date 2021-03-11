"Не надо лицемерить": Захарова дала советы "обеспокоенному" Twitter

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала несколько советов "обеспокоенному" Twitter по поводу ограничений в работе на территории России. Она напомнила компании о её деятельности в области блокировки некоторых "неугодных мнений". "Не надо лицемерить", - заявила представитель российского МИДа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была возмущена заявлением американской компании Twitter, которая рассказала об ограничениях в работе на территории России. При этом компания, напомним, отметила, что обеспокоена этим обстоятельством.

На своей странице в сети Facebook Захарова написала, что компания частенько удаляет неугодные высказывания, припомнив при этом историю с блокировкой экс-президента США Дональда Трампа.

"Не надо лицемерить", - заявила представитель российского МИДа. Она посоветовала компании завести отдельный блокнот, в котором будет фиксировать "все свои подобные подвиги".

Напомним, ранее Роскомнадзор часто объявлял о том, что скорость работы Twitter замедлена из-за публикаций в нём запрещённого в России контента. Закон о блокировке нежелательного контента в соцсетях вступил в силу в РФ 1 февраля.

Фото: скриншот Facebook/Мария Захарова