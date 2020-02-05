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"Не надо кричать, что вы нас кормите": Лукашенко, говоря о российской нефти, вновь вспомнил про позу

05 февраля 2020, 09:24  •  100 • В мире
Белорусский лидер Александр Лукашенко, говоря о поставках нефти из России, возмутился её стоимостью. Он вновь заявил, что условия поставки буквально ставят Минск в позу. "Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите", - добавил он.
Белорусский лидер Александр Лукашенко вновь напомнил о несправедливом, по его мнению, отношении России к его республике. В частности, пояснил политик, российские компании настаивают на существенных премиях к цене на нефть. Но в то же время, подчеркнул он, нефть для западных коллег Москва не облагает никакими премиями.
По мнению лидера государства, это не что иное, как попытка поставить Минск в позу - на колени. Отметим, что ранее с этой фразой Лукашенко оскандалился, отчитывая местного чиновника.
На данный момент, подчеркнул он, Белоруссия готова закупать сырьё по мировым ценам.
"Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым манёвром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Он также добавил, что Белоруссия готова сотрудничать с Россией на честной и прозрачной основе.
"Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за тысячу кубометров (российского. - Ред.) газа предложили. Спотовые цены в Европе - до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите", - добавил он.

Спор Минска и Москвы

В связи с тем что Москва и Минск не заключили соглашения об условиях транзита в 2020 году, Россия приостановила снабжение Белоруссии нефтью 3 января.
В конце прошлого года между Россией и Белоруссией возник ряд конфликтов, связанных с поставками энергоносителей. Белорусская сторона выразила желание поднять тариф на транзит, что вызвало недовольство российской стороны, так как это не было предусмотрено имевшимися на тот момент договорённостями. В почти часовом по длительности телефонном разговоре президенты России и Белоруссии детально обсуждали все вопросы, связанные с согласованием объёмов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.
Москва и Минск так и не смогли поставить точку в спорах о ценах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Российская сторона поставила под сомнение расчёты, которые провела "Гомельтранснефть Дружба".

Реакция Кремля

На фоне разногласий по поставкам в СМИ возникли предположения, что Лукашенко может "в отместку" России сблизиться с США. Масла в огонь подлил и побывавший с визитом в республике госсекретарь США Майк Помпео.
Впрочем, в Москве на эти колебания Минска и визиты гостей из США реагируют спокойно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что происходит какое-то "сверхбыстрое сближение" этих двух государств. В целом же Песков отказался комментировать визит госсекретаря США в Белоруссию и итоги этих переговоров.

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