"Не надо кричать, что вы нас кормите": Лукашенко, говоря о российской нефти, вновь вспомнил про позу

Белорусский лидер Александр Лукашенко вновь напомнил о несправедливом, по его мнению, отношении России к его республике. В частности, пояснил политик, российские компании настаивают на существенных премиях к цене на нефть. Но в то же время, подчеркнул он, нефть для западных коллег Москва не облагает никакими премиями.

По мнению лидера государства, это не что иное, как попытка поставить Минск в позу - на колени. Отметим, что ранее с этой фразой Лукашенко оскандалился, отчитывая местного чиновника.

На данный момент, подчеркнул он, Белоруссия готова закупать сырьё по мировым ценам.

"Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым манёвром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Он также добавил, что Белоруссия готова сотрудничать с Россией на честной и прозрачной основе.

"Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за тысячу кубометров (российского. - Ред.) газа предложили. Спотовые цены в Европе - до 100 долларов газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите", - добавил он.

Спор Минска и Москвы

В связи с тем что Москва и Минск не заключили соглашения об условиях транзита в 2020 году, Россия приостановила снабжение Белоруссии нефтью 3 января.

В конце прошлого года между Россией и Белоруссией возник ряд конфликтов, связанных с поставками энергоносителей. Белорусская сторона выразила желание поднять тариф на транзит, что вызвало недовольство российской стороны, так как это не было предусмотрено имевшимися на тот момент договорённостями. В почти часовом по длительности телефонном разговоре президенты России и Белоруссии детально обсуждали все вопросы, связанные с согласованием объёмов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.

Москва и Минск так и не смогли поставить точку в спорах о ценах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Российская сторона поставила под сомнение расчёты, которые провела "Гомельтранснефть Дружба".

Реакция Кремля

На фоне разногласий по поставкам в СМИ возникли предположения, что Лукашенко может "в отместку" России сблизиться с США. Масла в огонь подлил и побывавший с визитом в республике госсекретарь США Майк Помпео.

Впрочем, в Москве на эти колебания Минска и визиты гостей из США реагируют спокойно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что происходит какое-то "сверхбыстрое сближение" этих двух государств. В целом же Песков отказался комментировать визит госсекретаря США в Белоруссию и итоги этих переговоров.