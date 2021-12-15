"Не надо хитрить!": Путин и месседж чиновникам

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл заседание Совета по нацпроектам и обратился к чиновникам с понятным месседжем.

Глава государства призвал чиновников не хитрить. Это заявление прозвучало на заседании Совета по нацпроектам. "Не надо хитрить!" - настоятельно призвал президент.

До этого в рамках обсуждения программы по ликвидации свалок Путин несколько раз переспрашивал министра, требуя назвать имя ответственного за ликвидацию мусорных полигонов. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов пытался увиливать, не в силах остановиться на конкретной фамилии. И всё же ему пришлось чётко произнести, кто именно ответственен за работу по ликвидации свалок.

Кроме того, в рамках совещания Путин обратил внимание на отсутствие проектной документации на ликвидацию 104 свалок.

Глава Минприроды признал: есть ряд системных проблем в работе ведомства.

По его словам, проектно-сметную документацию большинство регионов начали разрабатывать только в этом году. По этому вопросу в 2021 году начали работать 57 регионов, в 2020-м - 23, в 2019-м - 19, в 2018-м - три.