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"Не надо хитрить!": Путин и месседж чиновникам
15 декабря 2021, 18:20 • 190 • Политика
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл заседание Совета по нацпроектам и обратился к чиновникам с понятным месседжем.
Глава государства призвал чиновников не хитрить. Это заявление прозвучало на заседании Совета по нацпроектам. "Не надо хитрить!" - настоятельно призвал президент.
До этого в рамках обсуждения программы по ликвидации свалок Путин несколько раз переспрашивал министра, требуя назвать имя ответственного за ликвидацию мусорных полигонов. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов пытался увиливать, не в силах остановиться на конкретной фамилии. И всё же ему пришлось чётко произнести, кто именно ответственен за работу по ликвидации свалок.
Кроме того, в рамках совещания Путин обратил внимание на отсутствие проектной документации на ликвидацию 104 свалок.
Глава Минприроды признал: есть ряд системных проблем в работе ведомства.
По его словам, проектно-сметную документацию большинство регионов начали разрабатывать только в этом году. По этому вопросу в 2021 году начали работать 57 регионов, в 2020-м - 23, в 2019-м - 19, в 2018-м - три.
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