"Не надо иметь иллюзий": Экс-глава СБУ объяснил позицию Запада по Украине

Экс-глава СБУ, бывший руководитель военной разведки страны генерал-полковник Игорь Смешко объяснил украинцам позицию Запада по Украине. По словам генерала, "не надо иметь иллюзий" в отношении западных стран.

Смешко отметил, что конфликт в Донбассе в определённой мере отвечает интересам Запада, однако воевать за украинскую сторону, как на это рассчитывают многие на Украине, он, конечно, не будет.

При этом он подчеркнул, что Запад на данный момент до сих пор не имеет общей стратегии по отношениям с Россией, а также не знает, как разрешить конфликт в Донбассе.

Смешко также добавил, что рассчитывать на военную помощь Запада украинцам не стоит.

"За нас ни Соединённые Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий", - сказал он и призвал рассчитывать только "на самих себя".

Напомним, по мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, президент Украины Владимир Зеленский устроил обострение в Донбассе, чтобы привлечь внимание США и Европы и перекинуть на них все свои проблемы. Однако его авантюра завершилась полным провалом.

"Зеленский пытался перебросить проблемы востока Украины на плечи европейцев. Но Меркель и Макрон уже устали решать какие-то проблемы Киева", - цитирует Nation News слова Андрея Кошкина.