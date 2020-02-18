"Не надо делать глазки": Путин откровенно о двойнике и об отставке правительства - интервью

В проекте "20 вопросов Владимиру Путину" агентство ТАСС обещает рассказать, есть ли двойник у президента России, кто знал об отставке правительства или, например, как не получить срок за репост. Короткий анонс появился на официальной странице агентства менее суток назад. Предполагается, что видеоинтервью будут публиковать с 20 февраля. Однако прямо сейчас интерес зрителей вызвали короткие цитаты Путина в нарезке, анонсирующей проект.

Например: "Без всякого Запада, без Востока - мы сами с усами", "Андрюша, дайте мне договорить", "Да, нужно, чтобы потряхивало", "Не надо делать глазки", "Вы плохо работаете", "Бабки-то где, извините за моветон, деньги где?" и так далее.

В каком контексте произносились те или иные цитаты, неясно. Но, как мы понимаем, в этом и суть.