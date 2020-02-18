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"Не надо делать глазки": Путин откровенно о двойнике и об отставке правительства - интервью
18 февраля 2020, 16:24 • 71 • Политика
Президент России принял участие в проекте "20 вопросов Владимиру Путину". В серии интервью он расскажет о двойнике или, например, об отставке правительства. В небольшой нарезке цитат Путин говорит: "Не надо делать глазки". Или, например, интересуется: "Бабки-то, где, извините за моветон, деньги где?"
В проекте "20 вопросов Владимиру Путину" агентство ТАСС обещает рассказать, есть ли двойник у президента России, кто знал об отставке правительства или, например, как не получить срок за репост. Короткий анонс появился на официальной странице агентства менее суток назад. Предполагается, что видеоинтервью будут публиковать с 20 февраля. Однако прямо сейчас интерес зрителей вызвали короткие цитаты Путина в нарезке, анонсирующей проект.
Например: "Без всякого Запада, без Востока - мы сами с усами", "Андрюша, дайте мне договорить", "Да, нужно, чтобы потряхивало", "Не надо делать глазки", "Вы плохо работаете", "Бабки-то где, извините за моветон, деньги где?" и так далее.
В каком контексте произносились те или иные цитаты, неясно. Но, как мы понимаем, в этом и суть.
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