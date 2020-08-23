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"Не на того напали!" Кедми рассказал, как Украина ссорила Путина и Лукашенко

23 августа 2020, 21:40  •  285 • Политика
Яков Кедми рассказал о своём видении ситуации в Белоруссии, в том числе показав, как Украина ссорила Владимира Путина и Александра Лукашенко. Однако реакция России получилась не такой, какой ожидали: "Не на того напали!"
Израильский дипломат, бывший руководитель секретной службы "Натив" Яков Кедми в интервью пресс-секретарю Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Юрию Коту рассказал о роли Украины в так называемом "белорусском майдане". Киев делал всё возможное, чтобы рассорить Россию и Белоруссию, а если быть совсем точными, президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Провокация, так называемое дело 33 богатырей, которая должна была стать пиком этой предвыборной кампании (выборы президента Белоруссии - ред.) должна была поссорить Лукашенко с Путиным. И они ожидали, судя по всему, что Путин скажет "ах, ты такой эдакий!" Но не на того напали! Реакция России была совершенно противоположна их ожиданиям. И вместо того, чтобы оттащить Лукашенко от России, оттащить Белоруссию от России, они толкнули её. И сейчас Европа объявляет санкции против Белоруссии".
Яков Кедми добавил, что так называемые европейские партнёры уже начали давление на Белоруссию, вводя санкции, в том числе, ударили по самому прозападному министру - главе МИД страны Владимиру Макею.
"Министр иностранных дел Белоруссии был самым прозападным в правительстве. А они и его: два раза по морде публично. За что? То есть и замысла не было, и условий не было, и выглядит это слишком топорно, и реакция со стороны России, которая и является для них главным врагом, намного более мудрая, намного более спокойная. Поэтому, уверен, в Белоруссии всё успокоится и устаканится", - добавил Кедми.
Полная версия интервью с Яковом Кедми доступна в YouTube-канале "Голос правды".

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