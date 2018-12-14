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"Не мытьем, так катаньем": Лукашенко с недоверием высказался о "глубокой интеграции" с Россией
14 декабря 2018, 19:54 • 113 • Политика
Белорусский президент Александр Лукашенко заподозрил Москву в попытках инкорпорировать республику в Россию. Он с недоверием высказался о "глубокой интеграции" с Россией, а также усомнился в необходимости единого эмиссионного центра и валютного союза.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил подозрения, что Россия хочет включить в свой состав территории республики. По его словам, идея инкорпорации поступает из Москвы под видом "глубокой интеграции".
Лукашенко отметил, что ему некоторые напрямую заявляют о необходимости войти в состав РФ шестью областями Белоруссии.
"Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются?" – приводит Интерфакс слова политика. Он пояснил, что понимает звучащие намеки от РФ, которая якобы заявляет: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России.
Ранее в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании союзного Совмина Белоруссии и России заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов.
При этом белорусский лидер заявил, что речь о едином эмиссионном центре и валютном союзе для него воспринимается как создание союза "с крыши, а не с фундамента".
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