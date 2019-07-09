"Не мужчина, не горец": Кадыров посоветовал Грузии от греха подальше спрятать Габунию

По словам Кадырова, Габуния не является ни мужчиной, ни горцем, поскольку на Кавказе мужчина не произносит подобные слова "даже в адрес своего кровника".

"Габуния - урождённый трус и бесполое существо. Это позор грузинского народа и Грузии. Любые попытки свести случившееся к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны, неуклюжи и не могут быть ни на каком уровне приняты к сведению", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Кадыров уверен, что это была провокация, спланированная "Рустави 2", а возможно, и за его стенами. В противном случае, отмечает глава республики, Габуния был бы немедленно отключён от эфира.

"Оскорбление нанесено не президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности", - считает Кадыров.

По мнению лидера Чечни, глава и премьер-министр Грузии должны немедленно публично извиниться перед российским президентом. Против Габунии же необходимо возбудить уголовное дело за оскорбление высшего должностного лица России и всего российского народа, считает Кадыров.

Он также призывает принять самые жёсткие санкции, не затрагивающие грузин, имеющих российское гражданство.

"Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира", - возмущается глава Чечни, отмечая, что "Рустави 2" просто провел спланированную и мерзкую акцию.

По словам Кадырова, в мире миллионы молодых людей, которые испытывают глубокое уважение к Владимиру Путину.

"Габунию нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил", - предупредил Кадыров.