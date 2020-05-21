"Не мракобесие - это сумасшедший дом": Милонов осудил сериал "Великая"

Сериал "Великая" от стримингового сервиса Hulu является частью антироссийской информационной войны. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

Сериал обвинили в искажении истории. Так, князя Ростова сыграл чернокожий актер Абрахам Попула, а персонажа по имени Аркадий сыграл другой чернокожий актер - Байо Гбадамос.

Как заявил Милонов, на Западе политкорректность доходит до полного абсурда. Поэтому официальные лица России должны отреагировать на сериал.

"Это не мракобесие - это безумие и сумасшедший дом. Нужно показать нашим гражданам, как видят нашу историю и как про нас снимают кино в Америке... Подобное искажение истории недопустимо", - заявил он.

Как утверждает депутат, русских в сериале показывают в качестве "неполноценных людей", что является частью пропаганды.