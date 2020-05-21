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"Не мракобесие - это сумасшедший дом": Милонов осудил сериал "Великая"
21 мая 2020, 22:55 • 103 • Политика
Депутат Виталий Милонов осудил сериал "Великая", назвав его частью антироссийской информационной кампании. "Это не мракобесие - это сумасшедший дом", - заявил политик.
Сериал "Великая" от стримингового сервиса Hulu является частью антироссийской информационной войны. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
Сериал обвинили в искажении истории. Так, князя Ростова сыграл чернокожий актер Абрахам Попула, а персонажа по имени Аркадий сыграл другой чернокожий актер - Байо Гбадамос.
Как заявил Милонов, на Западе политкорректность доходит до полного абсурда. Поэтому официальные лица России должны отреагировать на сериал.
"Это не мракобесие - это безумие и сумасшедший дом. Нужно показать нашим гражданам, как видят нашу историю и как про нас снимают кино в Америке... Подобное искажение истории недопустимо", - заявил он.
Как утверждает депутат, русских в сериале показывают в качестве "неполноценных людей", что является частью пропаганды.
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