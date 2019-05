"Не может простить Джо задекларированную в доходах Украину": Трамп требует расследовать "позорные" связи Байдена с Китаем

Идею проведения специального расследования существующих финансовых связей бывшего вице-президента США Джо Байдена с Китаем Дональд Трамп поддержал, даже не задумываясь.

Речь об этом зашла в интервью Fox News, отрывок из которого телеканал выложил в своем микроблоге в Twitter.

Журналист Стив Хилтон задал вопрос Трампу о связях Байдена с китайскими властями и поинтересовался, надо ли в связи с этим провести какое-либо расследование, ведь речь идет об миллиардных инвестициях Китая в семейный бизнез бывшего вице-президента, пишет "360".

