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"Не может простить Джо задекларированную в доходах Украину": Трамп требует расследовать "позорные" связи Байдена с Китаем
18 мая 2019, 13:24 • 26 • В мире
Президент США с заметным воодушевлением поддержал идею расследования "позорных" финансовых связей с Китаем своего будущего соперника по президентским выборам-2020 Джо Байдена. "Не может простить задекларированную в доходах Украину", - отреагировали с Сети.
Идею проведения специального расследования существующих финансовых связей бывшего вице-президента США Джо Байдена с Китаем Дональд Трамп поддержал, даже не задумываясь.
Речь об этом зашла в интервью Fox News, отрывок из которого телеканал выложил в своем микроблоге в Twitter.
Журналист Стив Хилтон задал вопрос Трампу о связях Байдена с китайскими властями и поинтересовался, надо ли в связи с этим провести какое-либо расследование, ведь речь идет об миллиардных инвестициях Китая в семейный бизнез бывшего вице-президента, пишет "360".
О каких именно "миллиардных вложениях" шла речь, осталось неизвестным, по крайней мере, в интервью это не уточняется. Однако в американских СМИ появилась не так давно информация о том, что компания Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента, еще в 2013 году заключила соглашение о капиталовложениях на миллиард долларов.
В частности, об этом писало издание New York Post, по версии которого сын Байдена вместе со своими бизнес-партнерами создали несколько компаний. И вот они-то и приняли участие в многомиллионных сделках с организациями, аффилированными с китайским властям.
В Сети на это интервью отреагировали с юмором. "Трамп заявил о позорных связях Байдена с Китаем. Просто Дони не может простить Джо, что тот в декларации о доходах задекларировал Украину", - отметили в микроблоге "Уругвайская разведка".
"Гораздо интереснее расследование дела Байдена с его сыном на Украине с делом о газе. Это десять из десяти", - считает пользователь Владимир Еремин.
Напомним, в ноябре 2020 года в США пройдут президентские выборы, об участии в которых уже заявил Джо Байден. Несмотря на то, что американские избиратели проявили интерес к бывшему вице-президенту, Трамп уверен, что "сонный Джо", как он его называет, никогда не сможет справиться с работой главы государства.
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