"Не может простить Джо задекларированную в доходах Украину": Трамп требует расследовать "позорные" связи Байдена с Китаем

Идею проведения специального расследования существующих финансовых связей бывшего вице-президента США Джо Байдена с Китаем Дональд Трамп поддержал, даже не задумываясь.

Речь об этом зашла в интервью Fox News, отрывок из которого телеканал выложил в своем микроблоге в Twitter.

Журналист Стив Хилтон задал вопрос Трампу о связях Байдена с китайскими властями и поинтересовался, надо ли в связи с этим провести какое-либо расследование, ведь речь идет об миллиардных инвестициях Китая в семейный бизнез бывшего вице-президента, пишет "360".

"Сто процентов, это позор! А потом он говорит, что Китай не является нашим конкурентом. Китай — наш большой конкурент. Они хотят захватить мир", - моментально ответил Трамп.

Another exclusive look at @SteveHiltonx’s interview with @realDonaldTrump where Steve asks the president about @JoeBiden’s ties to China – be sure to catch the full interview this Sunday at 9PM ET on @FoxNews! #NextRevFNC pic.twitter.com/66exg8bkUk — The Next Revolution (@NextRevFNC) 17 мая 2019 г.

О каких именно "миллиардных вложениях" шла речь, осталось неизвестным, по крайней мере, в интервью это не уточняется. Однако в американских СМИ появилась не так давно информация о том, что компания Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента, еще в 2013 году заключила соглашение о капиталовложениях на миллиард долларов.

В частности, об этом писало издание New York Post, по версии которого сын Байдена вместе со своими бизнес-партнерами создали несколько компаний. И вот они-то и приняли участие в многомиллионных сделках с организациями, аффилированными с китайским властям.

В Сети на это интервью отреагировали с юмором. "Трамп заявил о позорных связях Байдена с Китаем. Просто Дони не может простить Джо, что тот в декларации о доходах задекларировал Украину", - отметили в микроблоге "Уругвайская разведка".

"Гораздо интереснее расследование дела Байдена с его сыном на Украине с делом о газе. Это десять из десяти", - считает пользователь Владимир Еремин.

Напомним, в ноябре 2020 года в США пройдут президентские выборы, об участии в которых уже заявил Джо Байден. Несмотря на то, что американские избиратели проявили интерес к бывшему вице-президенту, Трамп уверен, что "сонный Джо", как он его называет, никогда не сможет справиться с работой главы государства.