"Не может даже маски изготовить": Мардан расписал полное бессилие Европы перед коронавирусом

Ситуация, в которой оказалась Италия, а это не что иное, как государственный коллапс - остановка промышленности, общественной жизни, запрет на любые перемещения, - довольно непростая. При этом, как и Британия с Францией, Италия - это часть общей Европы. Поэтому европейцы свободно перемещаются по всему континенту, а вместе с ними и коронавирус, который продолжает расползаться по всем европейским странам.

Власти европейским стран, считает Сергей Мардан, вполне серьёзно оценивают сложившуюся ситуацию. Публицист напомнил о том, что распространение заболевания происходит "ужасающими темпами", число инфицированных продолжает расти.

"Главное, что их пугает, - это то, что они не знают, что со всем этим делать. У них объективно нет никаких ресурсов, чтобы справиться с этой эпидемией. Они не Китай. Китай действительно продемонстрировал совершенно фантастический уровень мобилизационной готовности, раз, высочайший уровень работы индустрии, которая может в любой момент изготовить, например, любое количество медицинских масок. А Европа не может даже маски изготовить, нет производства", - сказал Мардан.

Именно китайцы направляют в Италию тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких, при этом в Китае могут изготовить любое количество медицинской техники за неделю. Ведь почти что 90 процентов таких производств, как и многого другого, оказалось в Китае. А итальянцы их не могут сделать, потому что их опять-таки придётся заказывать в Китае.

"В Китае в состоянии закрыть на карантин огромные регионы, заставить людей сидеть дома, заставить людей исполнять меры защиты, то есть действовать так, как обязано действовать государство в условиях чрезвычайной ситуации. Европа не может себе даже теоретически этого позволить. Они в полной растерянности. Собственно, поэтому США и закрыли границы. Европа для них представляет прямую и явную угрозу, в отличие от Китая", - констатировал Сергей Мардан.