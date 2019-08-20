"Не можем же истребить всех": Минтранс расписался в своей беспомощности против "птичьей угрозы"

Невозможно полностью защитить аэропорты России от столкновений с птицами. Об этом заявил заместитель главы Минтранса Александр Юрчик. По его словам, всё, что можно было сделать, уже сделано.

Замглавы Минтранса отмечает, что существующие меры защиты самолетов от птиц "коррелируются" с мировыми стандартами. Они осуществляются в районе взлетно-посадочной полосы, а также на подходах к ней. Больше, по словам Александра Юрчика, сделать ничего нельзя.

Однако с ним не согласны российские авиаперевозчики "Победа" и Utair. По словам руководства этих авиакомпаний, в США и Европе столкновения самолетов с птицами происходят гораздо реже, хотя птиц там больше. В проблеме они винят устаревшие методы и стандарты орнитологической защиты. По этому поводу "Победа" даже обращалась год назад в Генпрокуратуру, однако это ничего не дало.

"Меры защиты осуществляются в районе полосы, на подходах, а дальше всё - невозможно ничего сделать", - цитирует РИА Новости слова Александра Юрчика.

Напомним, что проблема защиты самолетов от птиц встала ребром после того, как 15 августа из-за столкновения со стаей птиц во время взлета у самолёта Airbus A321 отказали оба двигателя. Пилоты авиалайнера совершили настоящий подвиг, посадив воздушное судно без двигателей на кукурузное поле в Подмосковье.