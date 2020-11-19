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"Не можем позволить существовать в России": Милонов поддержал закон против "косящих" призывников
19 ноября 2020, 10:55 • 147 • Политика
Депутат ГД Милонов считает контроль за отсрочками в армию необходимым. "Насколько мы себе можем позволить, чтобы так нагло и цинично в стране существовали официальные организации, которые за две-три условных тысячи долларов сделают отсрочку или обоснования, по которым ты вообще в армию не пойдёшь? Я с этим не согласен категорически", - отметил он.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о контроле за правильностью предоставления отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья. Инициативу прокомментировал депутат Виталий Милонов.
Он считает, что принятие законопроекта позволит покончить с фирмами, которые за деньги помогают призывникам "откосить от армии". Сейчас такие организации работают в России совершенно официально и никого не стесняются.
По мнению парламентария, необходимо закрыть подобные конторки как можно скорее. А заодно разобраться с вузами, которые, по факту, никакой деятельности, кроме предоставления отсрочки от армии, не осуществляют.
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