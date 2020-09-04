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"Не можем позволить нас запугать": Американцы в Сирии "рефлекторно" хотят отомстить русским

04 сентября 2020, 15:05  •  43 • В мире
После недавнего ДТП в Сирии многие американцы рефлекторно хотят отомстить российским бойцам. Таким мнением делится отставной подполковник Дэниел Л. Дэвис. Однако, отмечает он, суждение "не можем позволить нас запугать" - всего лишь эмоции, США пора действовать иначе.
Вероятность войны между Россией и США в Сирии достигла своего апогея. Как пишет в колонке для Chicago Tribune отставной подполковник Дэниел Л. Дэвис, рефлекторное желание наказать, отомстить русским объяснимо.
Однако напрашивающееся желание "не можем позволить нас запугать", вероятно, не приведёт к хорошему финалу.
По мнению американского военного, наилучшим выходом из конфликтной ситуации, где перепутались и сирийцы, и русские, и союзники США и других стран, стал бы вывод американских сил.
Он также напоминает, что американские и российские войска в Сирии контактируют "почти каждый день" и, как утверждалось высокопоставленными американскими военными ранее, без происшествий. Однако не все контакты безобидны, подчёркивает он, указывая на случившееся ДТП, где пострадали четыре американца.
По мнению отставного подполковника, вывод войск не станет проявлением слабости США. Отнюдь. Ситуация гораздо опаснее, когда нет никаких оснований продолжать просить наших военнослужащих рисковать своей жизнью при повседневном проведении операции без достижимой цели, добавляет он.

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