"Не можем, не примем, ну тогда и не надо": Лукашенко о "переполохе" с интеграцией в Россию

Слухи, тиражируемые в СМИ об объединении России и Белоруссии в Минске назвали "переполохом". Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя их, заявил, что на Минск "со стороны России постоянно подкидывают вопросы наподобие включения в состав".

"Вот так вот все переворачивается там в России, и начинается какой-то переполох. И в конце концов выходят на главное, это их цель - обвинить Лукашенко, что он торпедирует интеграционные процессы", - заявил Лукашенко во время совещания по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями.

При этом он подчеркнул, что никто в его стране, и уж тем более он сам, "не торпедирует" вопрос интеграции в Россию.

"Потому что это наша жизнь, - пояснил свою мысль президент Белоруссии. - Если нет интеграции, этих объединений, в которых мы участвуем и сотрудничаем, - нет экономики Беларуси, потому что она экспортно ориентированная".

Глава государства подчеркнул, что для его страны "интеграция жизненно необходима".

Что касается раздуваемых слухов, то тут он заявил, что якобы именно со стороны России ведется проработка, отмечая, что Минск не может принять подобного предложения "о включении в состав" в принципе.

"Не можем, не примем, ну тогда и не надо, - резюмирует президент. - Вопрос один - они не хотят этой интеграции".

Как отмечает "Белта", на это Лукашенко потребовал не обвинять Белоруссию "тут в чем-то".