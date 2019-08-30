"Не москвичи": Оскорбившую силовиков Соболь разоблачили её же сторонники

Оппозиционер Любовь Соболь назвала российских правоохранителей "нелюдями в погонах" и призвала выходить на новую несанкционированную акцию в Москве. Соответствующее сообщение появилось на странице оппозиционерки в соцсети Instagram.

Речь идёт о незаконной акции, которая запланирована в субботу 31 августа в Москве на Чистых прудах. Она является частью так называемых субботних митингов в преддверии единого дня голосования, когда должны пройти выборы в Мосгордуму. То есть фактически своими призывами Соболь подставляет людей под статью.

"Мы, а не жулики, фальсификаторы и не нелюди в погонах, победим", - написала Соболь в соцсети, оскорбив разом всех сотрудников правоохранительных органов России.

Также в сообщении утверждается, что на незаконный митинг идут не "приезжие", не провокаторы и не агенты Госдепа, а москвичи. Правда в комментариях это тут же опровергается.

"И на митинги ходят не только москвичи, также и приезжие с других городов России!" - пишет сторонница Соболь под ником marino4ka_morskaya. "Не только москвичи среди вам(" - подтверждает пользователь rif_______.

Фото: скриншот Instagram/sobollubov