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"Не москвичи": Оскорбившую силовиков Соболь разоблачили её же сторонники

30 августа 2019, 19:54  •  10 • Политика
Любовь Соболь назвала правоохранителей России "нелюдями" и призвала выходить на незаконную акцию. По словам оппозиционерки, на митинг идут настоящие москвичи, однако её же сторонники это опровергли.
Оппозиционер Любовь Соболь назвала российских правоохранителей "нелюдями в погонах" и призвала выходить на новую несанкционированную акцию в Москве. Соответствующее сообщение появилось на странице оппозиционерки в соцсети Instagram.
Речь идёт о незаконной акции, которая запланирована в субботу 31 августа в Москве на Чистых прудах. Она является частью так называемых субботних митингов в преддверии единого дня голосования, когда должны пройти выборы в Мосгордуму. То есть фактически своими призывами Соболь подставляет людей под статью.
"Мы, а не жулики, фальсификаторы и не нелюди в погонах, победим", - написала Соболь в соцсети, оскорбив разом всех сотрудников правоохранительных органов России.
Также в сообщении утверждается, что на незаконный митинг идут не "приезжие", не провокаторы и не агенты Госдепа, а москвичи. Правда в комментариях это тут же опровергается.
"И на митинги ходят не только москвичи, также и приезжие с других городов России!" - пишет сторонница Соболь под ником marino4ka_morskaya.
"Не только москвичи среди вам(" - подтверждает пользователь rif_______.
Фото: скриншот Instagram/sobollubov

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