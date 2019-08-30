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"Не москвичи": Оскорбившую силовиков Соболь разоблачили её же сторонники
30 августа 2019, 19:54 • 10 • Политика
Любовь Соболь назвала правоохранителей России "нелюдями" и призвала выходить на незаконную акцию. По словам оппозиционерки, на митинг идут настоящие москвичи, однако её же сторонники это опровергли.
Оппозиционер Любовь Соболь назвала российских правоохранителей "нелюдями в погонах" и призвала выходить на новую несанкционированную акцию в Москве. Соответствующее сообщение появилось на странице оппозиционерки в соцсети Instagram.
Речь идёт о незаконной акции, которая запланирована в субботу 31 августа в Москве на Чистых прудах. Она является частью так называемых субботних митингов в преддверии единого дня голосования, когда должны пройти выборы в Мосгордуму. То есть фактически своими призывами Соболь подставляет людей под статью.
Также в сообщении утверждается, что на незаконный митинг идут не "приезжие", не провокаторы и не агенты Госдепа, а москвичи. Правда в комментариях это тут же опровергается.
Фото: скриншот Instagram/sobollubov
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