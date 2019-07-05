"Не могут успокоиться": Соловьев пополняет коллекцию "ответов Путину"

Тележурналист Владимир Соловьев, по всей видимости, скоро сможет собрать огромную коллекцию "ответов Путину" в разного рода западных источниках. Впрочем, сбор такой коллекции под силу любому, кто делает обзор западной прессы.

Вот, напрмиер, The Economist в очередной раз подходит к "красной линии".

"Не могут успокоиться. Вот и The Economist решил "ответить" Путину", - пишет Соловьев.

Фото: Telegram/Владимир Соловьев.