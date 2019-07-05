Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Садитесь, два: Депутат Рады Геращенко устроила ликбез по географии для Зеленског...
"Не готов сейчас что-то сказать": Ковтун снова попал в "неловкую ...
Украинская изгнанница из ПАСЕ Геращенко погорела на Гааге
Стал известен ответ США на ядерный удар России (Telegram.Обзор)
Главная / Политика

"Не могут успокоиться": Соловьев пополняет коллекцию "ответов Путину"

05 июля 2019, 11:54  •  45 • Политика
Владимир Соловьев пополняет коллекцию "ответов Путину". На этот раз в списке The Economist. "Не могут успокоиться", - пишет тележурналист.
Тележурналист Владимир Соловьев, по всей видимости, скоро сможет собрать огромную коллекцию "ответов Путину" в разного рода западных источниках. Впрочем, сбор такой коллекции под силу любому, кто делает обзор западной прессы.
Вот, напрмиер, The Economist в очередной раз подходит к "красной линии".
"Не могут успокоиться. Вот и The Economist решил "ответить" Путину", - пишет Соловьев.
Фото: Telegram/Владимир Соловьев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
04 июля 2019, 13:09
СМИ ради сенсации о зарплате в СКР назвали секретным несекретный документ
05 июля 2019, 11:54
"Не могут успокоиться": Соловьев пополняет коллекцию "ответов Путину"
05 июля 2019, 11:54
Фонд Сороса вложил сотни тысяч долларов: расследование подтвердило неслучайность нападений на русских в Грузии
05 июля 2019, 09:54
В Госдуме заявили, что финансирование отстает от роста полномочий местных органов власти
04 июля 2019, 16:24
Новая провокация Косова: Официальным лицам Сербии запретили въезд из-за "гибридной угрозы"
05 июля 2019, 05:24
"Перманентный пшик": Делягин предсказал участь приспешников "политического банкрота" Навального на выборах в Москве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2019, 17:09
«Реакции родственников эмоциональные»: патологоанатом о ВИЧ-диссидентах, суевериях и пользе своей работы
28 июня 2019, 20:39
Малайзия поставила ультиматум по MH17: МИД страны грозит не признать расследование крушения Boeing
03 июля 2019, 01:24
"Плавучий Чернобыль": Амбициозный арктический проект России ужаснул Запад
05 июля 2019, 02:09
"Наконец приехал настоящий президент": О чем Путин говорил в Италии и… лучший момент пресс-конференции
30 июня 2019, 18:09
Песков рассказал, как мировые лидеры согласились с Путиным по украинскому вопросу
01 июля 2019, 23:24
"Почему они сюда все шастают?!": Преподаватель вокала послала "на ..." певицу Катамадзе после её слов о России
03 июля 2019, 04:39
"Нажарили ежей, прикупили боярышника всем селом": В Сети высмеяли очередной Майдан против Шария и Клюева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.