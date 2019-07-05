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"Не могут успокоиться": Соловьев пополняет коллекцию "ответов Путину"
05 июля 2019, 11:54 • 45 • Политика
Владимир Соловьев пополняет коллекцию "ответов Путину". На этот раз в списке The Economist. "Не могут успокоиться", - пишет тележурналист.
Тележурналист Владимир Соловьев, по всей видимости, скоро сможет собрать огромную коллекцию "ответов Путину" в разного рода западных источниках. Впрочем, сбор такой коллекции под силу любому, кто делает обзор западной прессы.
Вот, напрмиер, The Economist в очередной раз подходит к "красной линии".
"Не могут успокоиться. Вот и The Economist решил "ответить" Путину", - пишет Соловьев.
Фото: Telegram/Владимир Соловьев.
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