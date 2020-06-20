Евросоюз вновь продемонстрировал свои двойные стандарты, продлив на шесть месяцев санкции против России. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

Решение о продлении антироссийских ограничений лидеры ЕС приняли после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сообщили об отсутствии прогресса в сфере реализации Минских соглашений.

Как отметил Володацкий, Москва неоднократно информировала коллег из Евросоюза о том, что в рамках переговорного процесса по Донбассу не был выполнен ни один из пунктов. При этом члены команды президента Владимира Зеленского неоднократно давали понять, что Киев не намерен выполнять взятые на себя обязательства.

"Когда Европейский союз принимает решение о продлении антироссийских санкций, то они, возможно, не могут правильно перевести текст. Россию опять сделали крайней. Это двойные стандарты, которые сегодня превалируют в Европейском союзе", - возмутился политик.

По мнению парламентария, Макрон и Меркель не предоставили правдивую информацию об истинном положении дел. Глупо обвинять российскую сторону в том, чего она не совершала.

Все предложения Москвы сталкиваются с отторжением, ибо Брюссель действует по плану, подготовленному в Вашингтоне. Поэтому европейцы утратили политическую самостоятельность.

Ранее заместитель главы украинской делегации в контактной группе на переговорах Александр Мережко заявил, что Минские договорённости якобы носят исключительно рекомендательный характер и не обязывают Киев выполнять перечисленные в документе пункты. Это противоречит тому, что глава государства Владимир Зеленский заявил в декабре 2019 года на саммите "нормандской четвёрки".

При этом Зеленский хочет вернуть в повестку дня "вопрос Крыма". По мнению политика, годами звучал только вопрос о прекращении конфликта в Донбассе, однако война якобы началась с полуострова. Он также пообещал вернуть в города Крыма и Донбасса "сине-жёлтые флаги".

"Мы сделаем всё, чтобы однажды долгожданный мир и сине-жёлтые флаги были в каждом украинском городе и посёлке на востоке Украины и в Крыму", - цитирует его слова телеканал "360".