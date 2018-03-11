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"Не могу простить только одно" - Путин максимально коротко ответил на вопрос о прощении
11 марта 2018, 15:39 • 535 • Политика
Президент России Владимир Путин рассказал, что умеет прощать, но не все.
В фильме "Путин" Андрея Кондрашова президент России Владимир Путин ответил на вопрос об умении прощать. Путин говорит, что может забыть о старых обидах. Однако есть вещи, которые он простить не может.
Журналист поинтересовался, что именно нельзя простить. Путин ответил коротко.
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