"Не могу простить только одно" - Путин максимально коротко ответил на вопрос о прощении

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Президент России Владимир Путин рассказал, что умеет прощать, но не все.

В фильме "Путин" Андрея Кондрашова президент России Владимир Путин ответил на вопрос об умении прощать. Путин говорит, что может забыть о старых обидах. Однако есть вещи, которые он простить не может.

Журналист поинтересовался, что именно нельзя простить. Путин ответил коротко.

Предательство, - отметил российский лидер.