"Не могу подвести земляков": Бывшая уборщица передумала покидать пост мэра

По словам Угодской, она останется на посту главы Повалихинского сельского поселения, а сообщения СМИ о её отставке - неправда. При этом женщина отметила, что это сложная работа и большая ответственность.

"Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов", - заявила Угодская РБК.

По её словам, раз в неделю она будет ездить в Чухлому, к главе района, который обещал ей помогать "во всех вопросах".

"Я не могу подвести земляков, я очень благодарная им за поддержку", - объяснила своё решение остаться на посту Угодская.

Ранее "Московский комсомолец" со ссылкой на местного жителя сообщил о решении Угодской сложить полномочия главы поселения из-за того, что она не справляется с работой. Кроме того, эту информацию изданию "Подъём" подтверждала депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.