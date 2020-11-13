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"Не могу подвести земляков": Бывшая уборщица передумала покидать пост мэра
13 ноября 2020, 05:30 • 35 • Политика
Бывшая уборщица Марина Угодская, выигравшая выборы главы поселения в Костромской области, опровергла сообщения СМИ о своей отставке. Она призналась, что такое желание у неё было, но она передумала покидать пост, поскольку не может подводить земляков.
По словам Угодской, она останется на посту главы Повалихинского сельского поселения, а сообщения СМИ о её отставке - неправда. При этом женщина отметила, что это сложная работа и большая ответственность.
"Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов", - заявила Угодская РБК.
По её словам, раз в неделю она будет ездить в Чухлому, к главе района, который обещал ей помогать "во всех вопросах".
"Я не могу подвести земляков, я очень благодарная им за поддержку", - объяснила своё решение остаться на посту Угодская.
Ранее "Московский комсомолец" со ссылкой на местного жителя сообщил о решении Угодской сложить полномочия главы поселения из-за того, что она не справляется с работой. Кроме того, эту информацию изданию "Подъём" подтверждала депутат Повалихинского сельского поселения Елена Афанасьева.
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