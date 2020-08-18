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"Не могу подобрать слов": Оказавшийся в кольце протестующих министр обратился к белорусам

18 августа 2020, 22:25  •  43 • Политика
Оказавшийся накануне в кольце протестующих и. о. министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник обратился к гражданам страны, заметив, что его ожидания по поводу встречи с, как он думал, медиками на демонстрации как минимум не оправдались. "Не могу подобрать слов", - признался и. о. главы Минздрава.
Белорусский и. о. министра здравоохранения Владимир Караник в специальном обращении высказался по поводу вчерашней встречи с врачами на несанкционированной акции протеста у здания ведомства.
Его заявление опубликовало агентство Tut.by. В нём и. о. главы Минздрава заметил, что среди собравшихся 17 августа на демонстрации медиков в действительности было мало.
Караник добавил, что рассчитывал воспользоваться возможностью и провести адекватный разговор с коллегами, однако диалог совершенно не сложился. Он подчеркнул, что участникам встречи на самом деле, по его мнению, не была нужна какая-то конструктивная беседа.
[Не могу] подобрать определение того, что происходило около Минздрава, - признался и. о. министра.
Напомним, накануне во время разговора с протестующими Караник был освистан. Собравшиеся встречали его криками "Позор!" Вскоре манифестанты обступили и. о. руководителя ведомства плотным кольцом, из которого ему едва удалось выбраться. После того как он оказался в машине, демонстранты долго мешали проезду автомобиля.

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