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"Не могу молчать": США научились манипулировать русскими
29 июля 2021, 20:25 • 186 • Политика
В эфире программы "Не могу молчать" Игорь Ашманов напомнил, что США уже научились манипулировать русскими через платформы информационных гигантов, и это пора остановить.
В эфире программы "Не могу молчать" на "Первом русском" Елена Афонина вместе с гостями обсуждала борьбу с иностранными гигантами, пытающимися диктовать свою политику на территории России. Подобная деятельность корпорации Google уже была пресечена - прецедентным стало решение суда по иску Царьграда.
Google должны или разблокировать аккаунт Царьграда в YouTube, или заплатить гигантскую неустойку. Однако, как отметил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, одних только судебных решений мало. Следует продолжать борьбу.
Проблема ещё и в том, что американские корпорации, играющие на нашем поле, подчиняются собственному правительству, продолжил Ашманов.
В качестве примера идеологической атаки Игорь Ашманов привёл активные призывы в YouTube и TikTok выходить на акции протеста. Подобная комплексная работа в соцсетях привела к тому, что молодых людей чуть ли не силком заставляли смотреть так называемое расследование команды Алексея Навального о "дворце Путина". Впрочем, когда сравнили количество просмотров на YouTube и число реально вышедших на улицы, стало ясно, что сверхэффективным инструмент не стал. Однако даже попытка вывести граждан России на улицы должна обратить на себя внимание.
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