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"Не могу молчать": США научились манипулировать русскими

29 июля 2021, 20:25  •  186 • Политика
В эфире программы "Не могу молчать" Игорь Ашманов напомнил, что США уже научились манипулировать русскими через платформы информационных гигантов, и это пора остановить.
В эфире программы "Не могу молчать" на "Первом русском" Елена Афонина вместе с гостями обсуждала борьбу с иностранными гигантами, пытающимися диктовать свою политику на территории России. Подобная деятельность корпорации Google уже была пресечена - прецедентным стало решение суда по иску Царьграда.
Google должны или разблокировать аккаунт Царьграда в YouTube, или заплатить гигантскую неустойку. Однако, как отметил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, одних только судебных решений мало. Следует продолжать борьбу.
Пока у американцев находится контрольный пакет Рунета даже просто с точки зрения количества аккаунтов, которые у наших граждан зарегистрированы на западных интернет-платформах, или, например, количества показов на YouTube и остальных наших видеохостингах, проблему не решить. Даже с точки зрения количества показов, лайков американцы имеют больше половины. Больше никого толком и нет. Есть TikTok, которому продолжают выкручивать руки. Он вроде как китайский, но американцы выкручивают руки и заставляют продать долю, - напомнил Ашманов.
Проблема ещё и в том, что американские корпорации, играющие на нашем поле, подчиняются собственному правительству, продолжил Ашманов.
А это значит, что мы должны иметь собственный цифровой, информационный суверенитет, потому что цифровое поле используется для промывания мозгов населению со стороны американцев. Мы должны развивать свои собственные платформы, научиться замедлять или блокировать вражеские сервисы, приводить их к покорности экономическими методами, - отметил гость в эфире Царьграда. - И вражеские они даже не потому, что мы их считаем врагами, а потому, что они в своей киберстратегии называют Россию врагом №1. Этой стратегии уже три года, она работает. Соответственно, постепенно нужно выстраивать ситуацию, когда мы приземляем этих господ с помощью штрафов, принуждая их исполнять требования России. А в случае информационных атак мы должны блокировать или замедлять платформы, потому что никакими деньгами идеологическую атаку отбить нельзя.
В качестве примера идеологической атаки Игорь Ашманов привёл активные призывы в YouTube и TikTok выходить на акции протеста. Подобная комплексная работа в соцсетях привела к тому, что молодых людей чуть ли не силком заставляли смотреть так называемое расследование команды Алексея Навального о "дворце Путина". Впрочем, когда сравнили количество просмотров на YouTube и число реально вышедших на улицы, стало ясно, что сверхэффективным инструмент не стал. Однако даже попытка вывести граждан России на улицы должна обратить на себя внимание.

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