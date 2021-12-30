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"Не могу больше слушать нытьё!": Жители Германии ополчились против Украины из-за газа

30 декабря 2021, 07:45  •  310 • Политика
Жители Германии резко высказались в адрес Украины из-за газового вопроса. Своё мнение они высказали на страницах Der Spiegel, не сдержав эмоций после очередного материала о газопроводе "Северный поток - 2". "Я не могу больше слушать нытьё о миллиардных потерях Украины", - высказываются люди.
В своём материале немецкое издание сообщило о готовности газопровода "Северный поток - 2" к эксплуатации. При этом в статье говорится о том, что Россия якобы "усиливает давление" на Германию. Кроме того, газопровод называют "спорным" из-за позиции США, а также Украины, которая боится потерять прибыль от транзита русского газа. Также напоминается, что глава МИД Германии Анналена Бербок из партии "Зелёные" неоднократно заявляла о большой геостратегической роли газопровода, в то время как канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.
Немецкие читатели не смогли сдержать эмоций и высказали своё мнение по этому газовому вопросу.
"Я не могу больше слушать нытьё о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков", - возмущается читатель Peter.
Он отмечает, что всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины "немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию". В целом, он отметил, что Украина могла бы самостоятельно наладить свой бюджет "и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать "налог на энергию" с российского газа для немецких домохозяйств".
Читатель Shingo, в свою очередь, указал на термин "спорный" в отношении газопровода, уточнив, не из-за США ли его применили к "Северному потоку - 2".
"Почему мы несём ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешёвый транспортный маршрут?" - возмутился smokiebrandy.

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