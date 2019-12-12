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"Не мог действовать в одиночку": Следствие предположило наличие помощника у подозреваемого в убийстве в Берлине

12 декабря 2019, 16:09  •  66 • В мире
Немецкие следователи, занимающиеся расследованием убийства гражданина Грузии в Берлине, предполагают, что у него мог быть помощник. "Он не мог действовать в одиночку", - цитируют их словам СМИ Германии.
Выдвигая такую версию, правоохранители исходили из того, что подозреваемый в совершении преступления прибыл в немецкую столицу меньше чем за сутки до убийства Хангошвили, пишет агентство DPA, ссылаясь на одного из участников закрытого заседания комитета по внутренним делам бундестага.
По мнению следствия, за короткий срок после приезда подозреваемого он якобы просто не смог бы подготовить преступление: узнать о привычках Хангошвили, о месте его проживания, а также разработать план отхода с места преступления. Следствие до сих пор не установило, откуда у предполагаемого убийцы появился пистолет, из которого он расстрелял свою жертву.
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также "кровавым человеком". Путин отметил, что убитый был бандитом, и упрекнул Германию в том, что она не выдала Москве этого "преступника и убийцу", несмотря на официальные запросы.
Напомним, полиция Берлина занята расследованием убийства 41-летнего Зелимхана Хангошвили, уроженца Панкисского ущелья. Во время второй чеченской кампании он был полевым командиром и воевал на стороне Аслана Масхадова и главного чеченского боевика Шамиля Басаева. Почти сразу после этого убийства был задержан подозреваемый - некий 49-летний гражданин России.
Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности военный эксперт Александр Жилин прокомментировал для Царьграда громкое убийство грузина в Берлине летом этого года. Прокуратура заявила, что в преступлении заподозрили гражданина России. "Откровение" появилось накануне встречи в "нормандском формате". Жилин считает, что "нужно отдать должное англосаксам", которые конструируют нужные ситуации, "как кубики".
По его словам, если бы не политическая подоплёка, Меркель могла бы не давать ход этой истории. "Сказать: вот вам два дня, 48 часов, - пожалуйста, до встречи мне все доказательства на стол, и я буду смотреть, что там и как", - говорит Жилин. Но историю со Скрипалями пытаются повторить вновь, теперь в Берлине.

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