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"Не много причин рассматривать": США объяснили отказ от покупки новейших российских ракет

07 сентября 2019, 09:54  •  170 • Политика
Вашингтон уверен, что у него крупное преимущество над Москвой в сфере ракетных технологий, поэтому поставки новых гиперзвуковых ракет США не интересуют.
Как пояснил высокопоставленный представитель администрации США, у Америки "не много причин" рассматривать вариант закупки у России её новейших гиперзвуковых ракет.
Чиновник уверен, что Вашингтон имеет относительно крупное преимущество над Россией в сфере безопасной разработки, применения и испытания подобных технологий, пишет ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сигнализировал о потенциальной готовности Москвы поделиться своими продвинутыми ракетными разработками с Вашингтоном в целях сохранения между двумя странами стратегического военного баланса.
Российский лидер уточнил, что затрагивал этот вопрос на последней личной встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке в июне текущего года. Президент также подчеркнул, что США пока не откликаются на предложения России, призванные предотвратить гонку вооружений в мире.

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