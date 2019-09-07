|
"Не много причин рассматривать": США объяснили отказ от покупки новейших российских ракет
07 сентября 2019, 09:54 • 170 • Политика
Вашингтон уверен, что у него крупное преимущество над Москвой в сфере ракетных технологий, поэтому поставки новых гиперзвуковых ракет США не интересуют.
Как пояснил высокопоставленный представитель администрации США, у Америки "не много причин" рассматривать вариант закупки у России её новейших гиперзвуковых ракет.
Чиновник уверен, что Вашингтон имеет относительно крупное преимущество над Россией в сфере безопасной разработки, применения и испытания подобных технологий, пишет ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сигнализировал о потенциальной готовности Москвы поделиться своими продвинутыми ракетными разработками с Вашингтоном в целях сохранения между двумя странами стратегического военного баланса.
Российский лидер уточнил, что затрагивал этот вопрос на последней личной встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке в июне текущего года. Президент также подчеркнул, что США пока не откликаются на предложения России, призванные предотвратить гонку вооружений в мире.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 сентября 2019, 08:24
|
31 августа 2019, 21:54
|
01 сентября 2019, 02:39
|
04 сентября 2019, 03:54
|
04 сентября 2019, 03:54
|
01 сентября 2019, 14:09
|
07 сентября 2019, 00:09