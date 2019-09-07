"Не много причин рассматривать": США объяснили отказ от покупки новейших российских ракет

Как пояснил высокопоставленный представитель администрации США, у Америки "не много причин" рассматривать вариант закупки у России её новейших гиперзвуковых ракет.

Чиновник уверен, что Вашингтон имеет относительно крупное преимущество над Россией в сфере безопасной разработки, применения и испытания подобных технологий, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке сигнализировал о потенциальной готовности Москвы поделиться своими продвинутыми ракетными разработками с Вашингтоном в целях сохранения между двумя странами стратегического военного баланса.

Российский лидер уточнил, что затрагивал этот вопрос на последней личной встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита Группы двадцати в Осаке в июне текущего года. Президент также подчеркнул, что США пока не откликаются на предложения России, призванные предотвратить гонку вооружений в мире.