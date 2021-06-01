"Не мешайте нам грабить страну": Офшорные олигархи решили взять реванш у Белоусова

Офшорные олигархи решили взять реванш у Андрея Белоусова. Последний ранее разгромил металлургические компании, заявив, что они "нахлобучили" государство на 100 миллиардов рублей. Теперь слово взяли Владимир Лисин и Владимир Потанин. Их высказывания "перевёл" Владимир Боглаев: "Не мешайте нам грабить страну".

Государственники продолжают наступление на офшорных олигархов, обратил внимание ведущий "Первого русского" Никита Комаров в программе "Царьград. Главное".

Вчера первый вице-премьер Андрей Белоусов разгромил металлургов, заявив, что они "нахлобучили" государство на 100 миллиардов рублей. В ответ крупный бизнес начал отбиваться.

Глава НЛМК Владимир Лисин отличился абсолютно хамским высказыванием, отметил ведущий Царьграда. Олигарх заявил, что первый зампредседателя правительства якобы страдает "синдромом госплана".

Владелец "Норникеля" Владимир Потанин дал более сдержанный комментарий. Он сказал, что сокращение дивидендов, на чём настаивает государство, негативно скажется на развитии отрасли.

По его словам, рост дивидендов ведёт к росту доходов бюджета. Комаров согласился с этим положением, но заметил, что суммы здесь совершенно разные.

Так, ассоциация "Русская сталь" вчера сообщила о том, что в 2021 году государственная казна получит дополнительный доход в размере 250 миллиардов рублей. В это же время дивиденды металлургических и горнодобывающих компаний вырастут на 500 миллиардов.

Ситуацию в эфире "Первого русского" прокомментировал генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев: