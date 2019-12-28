"Не марионеткам, а посредникам": Американский дипломат по-своему решил вопрос границы на Донбассе

Представитель США Уильям Тейлор выдвинул свою версию того, как должно происходить урегулирование контроля над российско-украинской границей в Донбассе. По словам поверенного США в Незалежной, "через год-два" можно будет достичь договорённостей об уходе России из Донбасса. А значит, по его мнению, регион вернётся в состав Украины, передают "Дни.ру".

К этому времени должен быть решён вопрос контроля на границе. В частности, по словам американца, следует отдать контроль посредникам.

"Не марионеткам РФ, а действительно международным посредникам", - заявил он, впав в традиционную русофобскую риторику.

Дипломат подчеркнул, что такими силами могут выступить расширенные миссии ОБСЕ или ООН, которые помогут провести местные выборы и выполнить Минские соглашения.

"Ведь выборы на этой территории не могут состояться, пока там присутствуют русские и пока русские контролируют границу", - завёл американский дипломат уже порядком надоевшую пластинку.

Он полагает, что отказаться от поддержки Донбасса Россию могут заставить западные санкции. И это несмотря на то, что Москва на протяжении пяти лет вполне успешно справляется с экономическим давлением США и Евросоюза.