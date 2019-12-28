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"Не марионеткам, а посредникам": Американский дипломат по-своему решил вопрос границы на Донбассе
28 декабря 2019, 15:39 • 124 • Политика
Поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор выдвинул свою версию того, под чьим контролем должна находиться российско-украинская граница в Донбассе. По его мнению, её следует отдать "не марионеткам, а посредникам".
Представитель США Уильям Тейлор выдвинул свою версию того, как должно происходить урегулирование контроля над российско-украинской границей в Донбассе. По словам поверенного США в Незалежной, "через год-два" можно будет достичь договорённостей об уходе России из Донбасса. А значит, по его мнению, регион вернётся в состав Украины, передают "Дни.ру".
К этому времени должен быть решён вопрос контроля на границе. В частности, по словам американца, следует отдать контроль посредникам.
"Не марионеткам РФ, а действительно международным посредникам", - заявил он, впав в традиционную русофобскую риторику.
Дипломат подчеркнул, что такими силами могут выступить расширенные миссии ОБСЕ или ООН, которые помогут провести местные выборы и выполнить Минские соглашения.
"Ведь выборы на этой территории не могут состояться, пока там присутствуют русские и пока русские контролируют границу", - завёл американский дипломат уже порядком надоевшую пластинку.
Он полагает, что отказаться от поддержки Донбасса Россию могут заставить западные санкции. И это несмотря на то, что Москва на протяжении пяти лет вполне успешно справляется с экономическим давлением США и Евросоюза.
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