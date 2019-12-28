Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Во что Зеленский превратит Украину в 2020-м: Вся власть - сатрапам, а земля - ол...
Когда лучше быть с папой: как опеки и суды дискриминируют отцов
Германия оставила Украину без военной помощи: Глава МИД Незалежной побежал жалов...
У Путина даже не второе место: Немцы назвали самого опасного мирового лидера
Главная / Политика

"Не марионеткам, а посредникам": Американский дипломат по-своему решил вопрос границы на Донбассе

28 декабря 2019, 15:39  •  124 • Политика
Поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор выдвинул свою версию того, под чьим контролем должна находиться российско-украинская граница в Донбассе. По его мнению, её следует отдать "не марионеткам, а посредникам".
Представитель США Уильям Тейлор выдвинул свою версию того, как должно происходить урегулирование контроля над российско-украинской границей в Донбассе. По словам поверенного США в Незалежной, "через год-два" можно будет достичь договорённостей об уходе России из Донбасса. А значит, по его мнению, регион вернётся в состав Украины, передают "Дни.ру".
К этому времени должен быть решён вопрос контроля на границе. В частности, по словам американца, следует отдать контроль посредникам.
"Не марионеткам РФ, а действительно международным посредникам", - заявил он, впав в традиционную русофобскую риторику.
Дипломат подчеркнул, что такими силами могут выступить расширенные миссии ОБСЕ или ООН, которые помогут провести местные выборы и выполнить Минские соглашения.
"Ведь выборы на этой территории не могут состояться, пока там присутствуют русские и пока русские контролируют границу", - завёл американский дипломат уже порядком надоевшую пластинку.
Он полагает, что отказаться от поддержки Донбасса Россию могут заставить западные санкции. И это несмотря на то, что Москва на протяжении пяти лет вполне успешно справляется с экономическим давлением США и Евросоюза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



124
Источник
Похожие новости
27 декабря 2019, 23:24
"Что это за штраф?": Пользователи двумя цифрами разбили версию Bild об "агенте Путина"
27 декабря 2019, 16:54
"Ближе до неньки": В Раде нашли единственный плюс в Крымском мосту
27 декабря 2019, 23:24
"Крышак полностью сорвало": На Украине предложили вернуть Крым при помощи народного восстания
28 декабря 2019, 15:39
Букмекерский апокалипсис: С 1 января в России могут закрыться все пункты приёма ставок
28 декабря 2019, 15:39
Германия оставила Украину без военной помощи: Глава МИД Незалежной побежал жаловаться СМИ
27 декабря 2019, 20:09
"Россия - это смерть": В Херсоне взъярились на Путина за "исконно русские земли"
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 декабря 2019, 04:28
Рогули взволновались. Что-то пошло не так
28 декабря 2019, 05:54
"Никогда не были исконно японскими": Японке, "закипевшей" от русс...
28 декабря 2019, 02:24
«Проблемы у Трубы только начались»: что известно об увольнении Зеленским главы ГБР Ук...
28 декабря 2019, 02:39
"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемн...
28 декабря 2019, 02:39
"Абсолютная наглость": Президент Чехии намекнул на отказ от поездки на 75-л...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил все надежды "Нафтогаза"
22 декабря 2019, 13:09
«Весь день слышал слова благодарности»: в США сообщили о реакции ЕС на санкции против «Северного потока — 2»
28 декабря 2019, 02:39
"Прощание было трогательным": Западные СМИ назвали фамилии возможных преемников Путина
26 декабря 2019, 11:39
"Святое не троньте": декабристы как путаники, воры и нелюди
26 декабря 2019, 11:39
"С какой целью врёт Явлинский?": Политика уличили во лжи о Крымском мосте
23 декабря 2019, 05:39
"Оглушительное поражение" России или "сомнительная победа" Украины? Транзитный договор стал камнем преткновения
22 декабря 2019, 19:54
"Встретил либшизоида и сразу вали его вопросом": Познеру придумали универсальную формулу покаяния
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.