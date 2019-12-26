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"Не люблю Путина, но он прав": Поляки в соцсетях признали, что их экс-посол в Германии был "антисемитской свиньёй"

26 декабря 2019, 05:09  •  65 • Политика
После публикации польскими СМИ слов президента России Владимира Путина о том, что экс-посол Польши в Германии был "антисемитской свиньёй" и поддерживал идеи Гитлера, поляки вынужденно признали правоту российского лидера. "Не люблю Путина, но он прав", - комментируют в соцсетях жители Польши.
Польские СМИ опубликовали заявления президента России Владимира Путина о том, что польский посол в Германии Юзеф Липский в 1938 году обещал поставить Гитлеру памятник, если он решит "еврейский вопрос" в Европе. Российский лидер не удержался и добавил, что польский дипломат был "антисемитской свиньёй".
"Сволочь, свинья антисемитская - по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях", - сказал Путин со ссылкой на письма дипломата главе МИД Польши.
"Не люблю Путина, но он прав", "В польской версии Wikipedia этого факта нет, а в английской - есть", - пишут поляки в Facebook, обсуждая слова президента России.
Напомним, что российский лидер озвучил и другие неприятные для Запада факты. Например то, что многие ведущие европейские лидеры запятнали себя личными встречами с Гитлером и фактически создали правовые основы для сотрудничества с нацистской Германией, поставив свои подписи под соответствующими документами.
Фото: скриншот Telegram-канал "Расстрельный"

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