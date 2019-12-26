|
"Не люблю Путина, но он прав": Поляки в соцсетях признали, что их экс-посол в Германии был "антисемитской свиньёй"
26 декабря 2019, 05:09 • 65 • Политика
После публикации польскими СМИ слов президента России Владимира Путина о том, что экс-посол Польши в Германии был "антисемитской свиньёй" и поддерживал идеи Гитлера, поляки вынужденно признали правоту российского лидера. "Не люблю Путина, но он прав", - комментируют в соцсетях жители Польши.
Польские СМИ опубликовали заявления президента России Владимира Путина о том, что польский посол в Германии Юзеф Липский в 1938 году обещал поставить Гитлеру памятник, если он решит "еврейский вопрос" в Европе. Российский лидер не удержался и добавил, что польский дипломат был "антисемитской свиньёй".
Напомним, что российский лидер озвучил и другие неприятные для Запада факты. Например то, что многие ведущие европейские лидеры запятнали себя личными встречами с Гитлером и фактически создали правовые основы для сотрудничества с нацистской Германией, поставив свои подписи под соответствующими документами.
Фото: скриншот Telegram-канал "Расстрельный"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
65
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 декабря 2019, 08:09
|
25 декабря 2019, 12:54
|
20 декабря 2019, 10:54
|
22 декабря 2019, 16:39
|
21 декабря 2019, 01:24
|
24 декабря 2019, 14:09
|
23 декабря 2019, 15:24