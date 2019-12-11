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"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журналист

11 декабря 2019, 01:09  •  55 • Политика
Журналист Андрей Медведев рассказал, какие детали выдают в Зеленском не президента, а главу "коллективной Жмеринки". "Всё выражено в формуле - "Не лох в "Бриони", - считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский наехал на телеведущего Владимира Соловьёва за туфли марки "Бриони". Выпад украинского лидера прокомментировал журналист Андрей Медведев.
По его словам, человека выдают детали. И все разговоры Зеленского про "Бриони", высказывания "Я вам не лох", неуместные туповатые шутки, попытки беседовать с людьми как "свой парень" очень ярко говорят, что он человек с сознанием и внутренним ощущением не президента страны. По мнению журналиста, украинский лидер чувствует себя скорее как глава "коллективной Жмеринки" с соответствующими представлениями о том, как устроен мир, что в нём "круто" и нет, как надо поступать и что говорить. В этой связи Андрей Медведев вспоминает старый анекдот.
"Казака спрашивают: "А что ты сделал бы, если бы был царём?" А он отвечает: "Я бы торбу денег взял да и убёг".
Журналист предполагает, что в случае с Зеленским всё выражено в более сложной формуле - "Не лох в "Бриони". Впрочем, многие лидеры майдана выходили туда именно для того, чтобы иметь право стать именно лидерами такого типа, считает Андрей Медведев.
"На торбу денег. Коня. Хуторок. Шаровары от "Бриони", - подводит он итог в посте на своём tg-канале.

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