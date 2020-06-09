"Не лезьте в семью. Оставьте нас в покое!" Малофеев о ювенальной юстиции

В эфире Константин Малофеев и Юрий Пронько разбирали проблему на конкретном примере из Оренбургской области, где у матери не просто забрали детей, но и заковали её в наручники на глазах у малышей. За то, что сопротивлялась и не отдавала собственных детей чужим людям.

Это настоящее кривое зеркало, где "мать - это носитель зла, которая родила этих детей и воспитывала", подчеркнул Малофеев.

И много-много десятков тысяч часов эти дети были неизвестны, неинтересны этим людям. А теперь они - вершители судеб. Они за этот час разобрались, что хорошо, что плохо в отношении детей. Мы - русское православное большинство, а я буду настаивать, что есть такие в стране, просим оставить семью в покое, - подчеркнул Малофеев. - Мы в этой стране большинство. И мы в этой стране хотим сами воспитывать своих детей. Мы очень просим оставить нас в покое. Вот и всё, что мы говорим о "сиротпроме", - это оставьте семью с семьёй. Бред сивой кобылы - учить мать и отца воспитывать детей. 99,9% воспитали своих детей сами. Мы все выросли у своих родителей, мы воспитываем детей, наши дети будут воспитывать наших внуков. Всё, что мы просим, - оставить нас в покое. Это всё, что мы хотим от государства.

Почему государство спокойно наблюдает за плохими примерами применения ювенальной юстиции? Очень просто, говорит Малофеев. Потому что мы вступили в Совет Европы и подписали соответствующие соглашения и конвенции.

"Мы следуем по пути этого либерального тоталитаризма, с которым мы докатимся до американского противостояния. Надеюсь, никогда этого не будет, но тенденция плохая", - подчеркнул Константин Малофеев.