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"Не лезьте в семью. Оставьте нас в покое!" Малофеев о ювенальной юстиции
09 июня 2020, 16:00 • 31 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" говорил о проблеме ювенальной юстиции, подчёркивая, что, перенимая опыт стран мира в данной части, мы забываем о главном. Именно семья всегда оставалась оплотом в России, но сегодня её пытаются разрушить. "Не лезьте в семью. Оставьте нас в покое!" - говорит Малофеев.
В эфире Константин Малофеев и Юрий Пронько разбирали проблему на конкретном примере из Оренбургской области, где у матери не просто забрали детей, но и заковали её в наручники на глазах у малышей. За то, что сопротивлялась и не отдавала собственных детей чужим людям.
Это настоящее кривое зеркало, где "мать - это носитель зла, которая родила этих детей и воспитывала", подчеркнул Малофеев.
Почему государство спокойно наблюдает за плохими примерами применения ювенальной юстиции? Очень просто, говорит Малофеев. Потому что мы вступили в Совет Европы и подписали соответствующие соглашения и конвенции.
"Мы следуем по пути этого либерального тоталитаризма, с которым мы докатимся до американского противостояния. Надеюсь, никогда этого не будет, но тенденция плохая", - подчеркнул Константин Малофеев.
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