Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Скажешь ещё слово, здесь и ляжешь": Как танки НАТО были остановлены о...
Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на ...
У Америки есть план перестройки. Он страшен
Главная / Политика

"Не лезьте в семью. Оставьте нас в покое!" Госдума делает важный шаг в борьбе с ювенальной юстицией

10 июля 2020, 16:00  •  39 • Политика
Госдума делает важный шаг в борьбе с ювенальной юстицией, принимая решение об изъятии детей из семьи только по решению суда. Ранее Константин Малофеев неоднократно говорил о необходимости принять подобную норму, подчёркивая: "Не лезьте в семью. Оставьте нас в покое!"
В Госдуму внесён проект закона, направленный на защиту семьи во исполнение нормы новой Конституции России. Подготовили проект закона депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Задача - сделать всё возможное, чтобы защитить семьи от досудебных ограничений. Решение об изъятии ребёнка из семьи может вынести только суд.
Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. Появится новая категория дел особого производства. В особом производстве окажутся дела об изъятии детей из семей или у опекунов, где есть непосредственная угроза жизни или здоровью. С заявлением в суд могут обратиться представители органов опеки или, например, органов внутренних дел, которые получили в своё распоряжение сведения об угрозе малышу.
Чтобы обеспечить права ребёнка при рассмотрении дела и защитить его от вероятной угрозы, суд рассмотрит дело в течение 24 часов с момента поступления заявления. Причём слушания пройдут в закрытом режиме с участием представителя опеки, прокурора, родителя или опекуна и других заинтересованных лиц, если это необходимо.
Фактически проект закона - это победа противников ювенальной юстиции. О необходимости принимать решения об изъятии детей из семей только по решению суда ранее говорил и учредитель Царьграда Константин Малофеев. В эфире программы "Царьград. Главное" Малофеев и ведущий Юрий Пронько разбирали проблему на конкретном примере из Оренбургской области, где у матери не просто забрали детей, но и заковали её в наручники на глазах у малышей. За то, что сопротивлялась и не отдавала собственных детей чужим людям. Причём решения суда в данном случае не было. Более того, выяснилось, что имели место и другие нарушения.
Это настоящее кривое зеркало, где "мать - это носитель зла, которая родила этих детей и воспитывала", подчеркнул Малофеев.
И много-много десятков тысяч часов эти дети были неизвестны, неинтересны этим людям. А теперь они - вершители судеб. Они за этот час разобрались, что хорошо, что плохо в отношении детей. Мы - русское православное большинство, а я буду настаивать, что есть такие в стране, просим оставить семью в покое, - подчеркнул Малофеев. - Мы в этой стране большинство. И мы в этой стране хотим сами воспитывать своих детей. Мы очень просим оставить нас в покое. Вот и всё, что мы говорим о "сиротпроме", - это оставьте семью с семьёй. Бред сивой кобылы - учить мать и отца воспитывать детей. 99,9% воспитали своих детей сами. Мы все выросли у своих родителей, мы воспитываем детей, наши дети будут воспитывать наших внуков. Всё, что мы просим, - оставить нас в покое. Это всё, что мы хотим от государства.
Почему государство спокойно наблюдает за плохими примерами применения ювенальной юстиции? Очень просто, говорил Малофеев. Потому что мы вступили в Совет Европы и подписали соответствующие соглашения и конвенции.
С принятием нового текста Конституции появился примат российского права над международным. Во исполнение статей Основного закона и будут приниматься другие нормативно-правовые акты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты случайно попали в Сеть
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?
10 июля 2020, 01:00
Задержание Фургала напомнило о трагедии с детьми в Хабаровском крае
10 июля 2020, 01:00
НАТО обоснуется в Чёрном море? Ждущая нападения Украина позвала "папу"
10 июля 2020, 05:00
Пусть едут замы: Министры Германии отказались от участия в саммите G7 в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глаза...
10 июля 2020, 03:00
"Ночной кошмар" для ПВО и угроза Курилам: Фото секретной японской ракеты сл...
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
10 июля 2020, 01:00
Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны"...
10 июля 2020, 03:00
Русских солдат до сих пор с благодарностью вспоминают в Афганистане: Всё из-за США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июля 2020, 06:16
Что ждёт Собянина - суд или президентское кресло?
05 июля 2020, 09:25
Российские электромагнитные пушки сжигают цели «без возможности восстановления». Что это за оружие
09 июля 2020, 10:00
"Макаревич, Парфёнов, Малышева…": Кто ещё из "светлоликих" сбежит из России
05 июля 2020, 01:00
"Это так умно": Находчивой пассажирке с суперзащитой от COVID позавидовал весь салон
10 июля 2020, 01:00
Доказано Китаем, подтверждено экспертами: Русская версия в деле MH17 рушится на глазах
06 июля 2020, 00:00
"Россия не может выдвигать требования Украине? Может!": Сенатор дал Зеленскому урок истории
05 июля 2020, 11:00
Названы места размещения "убийцы" Крымского моста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.