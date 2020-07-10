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"Не лезьте в семью. Оставьте нас в покое!" Госдума делает важный шаг в борьбе с ювенальной юстицией
10 июля 2020, 16:00 • 39 • Политика
Госдума делает важный шаг в борьбе с ювенальной юстицией, принимая решение об изъятии детей из семьи только по решению суда. Ранее Константин Малофеев неоднократно говорил о необходимости принять подобную норму, подчёркивая: "Не лезьте в семью. Оставьте нас в покое!"
В Госдуму внесён проект закона, направленный на защиту семьи во исполнение нормы новой Конституции России. Подготовили проект закона депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Задача - сделать всё возможное, чтобы защитить семьи от досудебных ограничений. Решение об изъятии ребёнка из семьи может вынести только суд.
Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. Появится новая категория дел особого производства. В особом производстве окажутся дела об изъятии детей из семей или у опекунов, где есть непосредственная угроза жизни или здоровью. С заявлением в суд могут обратиться представители органов опеки или, например, органов внутренних дел, которые получили в своё распоряжение сведения об угрозе малышу.
Чтобы обеспечить права ребёнка при рассмотрении дела и защитить его от вероятной угрозы, суд рассмотрит дело в течение 24 часов с момента поступления заявления. Причём слушания пройдут в закрытом режиме с участием представителя опеки, прокурора, родителя или опекуна и других заинтересованных лиц, если это необходимо.
Фактически проект закона - это победа противников ювенальной юстиции. О необходимости принимать решения об изъятии детей из семей только по решению суда ранее говорил и учредитель Царьграда Константин Малофеев. В эфире программы "Царьград. Главное" Малофеев и ведущий Юрий Пронько разбирали проблему на конкретном примере из Оренбургской области, где у матери не просто забрали детей, но и заковали её в наручники на глазах у малышей. За то, что сопротивлялась и не отдавала собственных детей чужим людям. Причём решения суда в данном случае не было. Более того, выяснилось, что имели место и другие нарушения.
Это настоящее кривое зеркало, где "мать - это носитель зла, которая родила этих детей и воспитывала", подчеркнул Малофеев.
Почему государство спокойно наблюдает за плохими примерами применения ювенальной юстиции? Очень просто, говорил Малофеев. Потому что мы вступили в Совет Европы и подписали соответствующие соглашения и конвенции.
С принятием нового текста Конституции появился примат российского права над международным. Во исполнение статей Основного закона и будут приниматься другие нормативно-правовые акты.
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