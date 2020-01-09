Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В «Нафтогазе» объяснили снижение транзита газа через Украину в январе
Меж трёх сверхдержав: в Дании призвали укрепить оборону и снизить зависимость от...
«Сохранить лицо»: почему американцы не пострадали от мести Ирана
Падающие лайнеры Boeing: секретное оружие США?
Главная / Политика

"Не лезь, я буду карать": Эрдоган получил прямое требование от США, заявил Баранец

09 января 2020, 13:39  •  254 • Политика
Виктор Баранец в беседе с Царьградом подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при всем своём интересе на Ближнем Востоке, - в частности, в Ливии, - получил прямое требование от США. "Не лезь, я буду карать", - сказал Трамп Эрдогану, отметил эксперт.
На фоне обострения отношений Ирана и США вследствие убийства американцами иранского генерала Сулеймани возникает всё больше споров относительно продолжения эскалации конфликта. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает, что избежать войны уже не удастся. Некоторые из фаз мы уже наблюдаем. В то же время Ливию и Ливан конфликт, по всей видимости, не захватит, продолжает эксперт.
"События в Ливии и в Ливане будут на задворках этого иранского кратера войны. Потому что американцам надо сначала полноценно рассчитаться с Ираном. Вы понимаете, это уже ожидаемый ответ, он будет скоро, да. И потом, когда будет разгромлен Иран, американцы, почувствовав силу, приступят вот к этим, будем говорить, государствам, которые находятся неподалеку от кратера, - считает военный обозреватель. - Я вижу, что американцы не выпустят из лап Ливию. И президент США Дональд Трамп уже Эрдогану говорил: не лезь, я буду карать тебя. Вы знаете, там тоже сюжет закручивается. После С-400 это уже вторая серия - теперь Трамп недоволен, что Эрдоган лезет в Ливию. Потому что Трамп понимает, что он упускает шанс, в том числе, природные ресурсы".
Отметим, пока конфликт Ирана и США нарастает, как фактически, так и в экспертных мнениях, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли "Турецкий поток".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



254
Источник
Похожие новости
08 января 2020, 18:09
"Война... 2020 начинается кровавой зарей": база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке
09 января 2020, 13:39
"Америка должна пойти по пути самоизоляции": Жириновский дал чёткий посыл Западу по Ближнему Востоку
08 января 2020, 18:09
"Всё хорошо!" Трамп не беспокоится о ракетном ударе Ирана, а журналисты говорят о 80 погибших
09 января 2020, 10:24
Американцы бегут из Сирии? Пока мир ждёт ответа Ирану, США эвакуируют военных - SANA
08 января 2020, 21:24
"Отрежем вам ноги": президент Ирана сформулировал план мести США
08 января 2020, 14:54
"Иран может устроить Трампу импичмент и без конгресса": Соцсети об отправке B-52 ближе к иранской границе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2020, 10:09
"Россией управляют с помощью четырёх двойников": В Twitter вбрасывают информацию о смерти Путина от рака
07 января 2020, 12:54
Кризис на Ближнем Востоке: Украина примкнула к США
08 января 2020, 21:24
"Двигатели так быстро не горят": заслуженный пилот о крушении украинского Боинга в Иране
07 января 2020, 16:09
Тёмный день для "безумного" Трампа: Ирак приступил к наказанию США за убийство генерала Сулеймани
05 января 2020, 08:54
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
06 января 2020, 20:39
Готовят к возможной войне? Американский дипломат рассказал, как украинские военные "сливают" армии США информацию о русских
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.