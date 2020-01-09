"Не лезь, я буду карать": Эрдоган получил прямое требование от США, заявил Баранец

На фоне обострения отношений Ирана и США вследствие убийства американцами иранского генерала Сулеймани возникает всё больше споров относительно продолжения эскалации конфликта. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец считает, что избежать войны уже не удастся. Некоторые из фаз мы уже наблюдаем. В то же время Ливию и Ливан конфликт, по всей видимости, не захватит, продолжает эксперт.

"События в Ливии и в Ливане будут на задворках этого иранского кратера войны. Потому что американцам надо сначала полноценно рассчитаться с Ираном. Вы понимаете, это уже ожидаемый ответ, он будет скоро, да. И потом, когда будет разгромлен Иран, американцы, почувствовав силу, приступят вот к этим, будем говорить, государствам, которые находятся неподалеку от кратера, - считает военный обозреватель. - Я вижу, что американцы не выпустят из лап Ливию. И президент США Дональд Трамп уже Эрдогану говорил: не лезь, я буду карать тебя. Вы знаете, там тоже сюжет закручивается. После С-400 это уже вторая серия - теперь Трамп недоволен, что Эрдоган лезет в Ливию. Потому что Трамп понимает, что он упускает шанс, в том числе, природные ресурсы".

Отметим, пока конфликт Ирана и США нарастает, как фактически, так и в экспертных мнениях, президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли "Турецкий поток".