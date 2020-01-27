"Не конкуренция, а укрепление совместной борьбы с терроризмом": Депутат ответил адмиралу США

Ранее американский военный сказал, что союзникам Вашингтона следует брать пример с России в укреплении обороноспособности при ограниченных финансовых ресурсах, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на "РИА Новости".

"Я бы порекомендовал США направлять свои усилия не на конкуренцию с нашей страной, а именно на укрепление взаимодействия с армией нашего государства в борьбе с терроризмом", - сказал Юрий Швыткин. По его словам, укрепление стабильности в целом в мировом масштабе больше пойдет на пользу всему миру.

Парламентарий сказал, что военный бюджет России в 15 раз меньше, чем бюджет США, однако Россия исходит из существующих потребностей в рамках вооружения сил и выполняет задачи, поставленные верховным главнокомандующим.