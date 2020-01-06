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"Не хватит смелости": Командующий армией Ирана оценил угрозы Трампа нанести удары по 52 объектам в стране

06 января 2020, 23:54  •  92 • В мире
Командующий армией Ирана Абдулрахим Мусави не верит, что США решатся нанести удары по 52 объектам в стране. В том числе и культурным, как до этого угрожал президент Америки Дональд Трамп. Мусави заявил, что у американцев "не хватит на это смелости" после "трусливого убийства" генерала Сулеймани. Страна обратилась в Совбез ООН и просит оценить ситуацию.
У США "не хватит смелости" ударить по 52 объектам в Иране, заявил командующий вооружёнными силами Ирана Абдулрахим Мусави. До этого такие угрозы прозвучали от Дональда Трампа. Он заявил, что США могут ударить по Ирану "сильнее, чем когда-либо", если военные атакуют американцев.
Мусави заявил, что удар США по культурным объектам вообще может быть "военным преступлением". Командующий армией говорит, что Америка уже нарушила международное право, совершив "трусливое убийство".
МИД сообщает, что Иран обратился в Совбез ООН по ситуации вокруг убийства генерала Сулеймани во время операции США. Генерал Касем Сулеймани был известным и уважаемым человеком в стране. Он возглавил вооружённое сопротивление боевикам в Сирии и Ираке, пишет портал Nation News.
Президент США Дональд Трамп без раздумий и колебаний принял решение совершить удар по машине иранского генерала Касема Сулеймани. По информации инсайдеров газеты The New York Times, Трамп, проводивший совещание в поместье Мар-а-Лаго, сделал паузу в несколько минут, во время которых и отдал приказ на уничтожение. При этом уточняется, что финальное решение президента США в конечном счёте зависело от того, будут ли официальные лица Ирака встречать Сулеймани в аэропорту Багдада. Убийство Сулеймани вызвало волну протестов. Эксперты говорят об осложнении ситуации на Ближнем Востоке.

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